Tides of Annihilation è stato mostrato con un trailer del gameplay

Durante l'Xbox Partner Preview è stato mostrato un trailer del gameplay di Tides of Annihilation, l'interessante action adventure sviluppato da Eclipse Glow Games, in arrivo prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Le sequenze presentano la protagonista del gioco, Ginevra, mentre affronta un boss, mettendo dunque in risalto il frenetico e spettacolare sistema di combattimento alla base dell'esperienza, fatto di mosse devastanti e soprattutto di evocazioni speciali.

Come sappiamo, infatti, in Tides of Annihilation avremo la possibilità di chiamare in azione oltre dieci cavalieri leggendari legati al mito di Re Artù, con la possibilità di coordinare le loro abilità, intrecciare le strategie e sfruttare gli attacchi cooperativi per avere ragione anche degli avversari più rognosi.

Durante la campagna avremo inoltre modo di scoprire i cavalieri colossali, entità titaniche che dominano l'orizzonte londinese e che non sono soltanto nemici da abbattere, bensì veri e propri livelli viventi: si potranno scalare come montagne e si potrà attraversare il loro interno.