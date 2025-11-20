La PlayStation 5 Standard con EA Sports FC 26 è in offerta su Amazon per il Black Friday

Il bundle PlayStation 5 con EA SPORTS FC 26 è disponibile su Amazon con uno sconto notevole dedicato al Black Friday. Il prezzo scende infatti dal valore precedente di 549,99€ al nuovo costo scontato di 449,00€, con una riduzione pari al 18%. Una proposta particolarmente interessante per chi desidera passare alla nuova generazione Sony con un pacchetto completo di console e gioco, già pronto per affrontare la stagione calcistica virtuale del 2026. Potete acquistarla da questo link oppure tramite il box sottostante. Questa versione include la PlayStation 5 Slim con 1 TB di archiviazione, un quantitativo ideale per gestire un maggior numero di titoli senza dover ricorrere troppo spesso alla rimozione dei giochi installati. Il design aggiornato mantiene la linea elegante della piattaforma, riducendo l'ingombro ma offrendo le stesse prestazioni dell'unità standard. L'SSD ad altissima velocità continua a essere uno dei punti forti dell'esperienza, riducendo drasticamente i tempi di caricamento e migliorando il ritmo di qualsiasi gioco.
Un bundle pensato per entrare subito nel vivo della nuova generazione
Il DualSense rimane uno degli elementi distintivi dell'hardware Sony, grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi che arricchiscono la sensazione di immersione durante le partite. Con EA SPORTS FC 26 queste funzionalità trovano terreno fertile, perché ogni contrasto, passaggio e tiro viene accompagnato da una risposta tattile pensata per esaltare il realismo dell'azione sportiva. Il gioco sfrutta inoltre la resa visiva della console, offrendo animazioni fluide, modelli curati e una presentazione televisiva che si avvicina sempre più al calcio reale.
Grazie allo sconto del Black Friday, il bundle con EA SPORTS FC 26 diventa una delle proposte più convenienti del periodo, ideale per entrare nella nuova generazione con un gioco di punta e tutto lo spazio necessario per costruire la vostra collezione futura.