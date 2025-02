L'action Tides of Annihilation torna a mostrarsi con un video gameplay dopo l'annuncio allo State of Play

Dopo una breve sequenza introduttiva, il filmato ci porta subito nel cuore dell'azione offrendoci una dimostrazione delle capacità della protagonista, Gwendolyn, che può tenere testa agli avversari sia attaccando con la spada che evocando i fantasmi di cavalieri leggendari, che supportano le azioni del giocatore in vari modi, ad esempio lanciando in aria i nemici o eseguendo poderosi colpi elementali.

Gli sviluppatori di Eclipse Glow Games hanno pubblicato un video gameplay di circa 11 minuti di Tides of Annihilation , l'action adventure ambientato in una versione fantasy di Londra presentato giusto l'altro ieri in occasione dello State of Play di Sony.

Cosa sappiamo di Tides of Annihilation

Tides of Annihilation è un action adventure parzialmente ispirato al mito di Re Artù, in cui i giocatori esploreranno una versione alternativa e fantasy di una Londra contemporanea devastata e assediata da orde di nemici soprannaturali. Nel gioco vestiamo i panni di Gwendolyn, una sopravvissuta che scopre di avere il potere di comandare i Cavalieri della Tavola Rotonda, dovrà affrontare numerose sfide per salvare la sua famiglia e la città.

Uno degli aspetti più interessanti del gioco è il suo sistema i combattimento, chiamato Spectral Knight Dual-Fighting System, che come abbiamo visto nel filmato qui sopra, consiste nella possibilità di combandare in battaglia sia Gwendolyn che evocare 10 diversi spiriti appartenenti ai Cavalieri della Tavola Rotonda per dare vita ad attacchi combinati o azioni di supporto.

Tides of Annihilation è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC (sarà pubblicato su Steam ed Epic Games Store) e al momento non ha ancora una data di uscita, neppure indicativa. Se ve lo siete perso, ecco il trailer mostrato allo State of Play.