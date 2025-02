Civilization 7 e i Batman: Arkham arrivano su GeForce Now

I giochi aggiunti questa settimana

Gli abbonati al servizio di cloud gaming GeForce Now di NVIDIA saranno felici di sapere che i giochi di Warner Bros. Games stanno arrivando nella libreria dei giochi supportati. In realtà ne sono stati aggiunti già tre: i Batman: Arkham di Rocksteady.

"Preparatevi a indossare il mantello! La leggendaria serie "Batman: Arkham" è pronta a sbarcare su GeForce NOW, portandovi a combattere il crimine nelle strade di Gotham City come mai prima d'ora, tutto in streaming senza problemi." Ci spiega il comunicato ufficiale, che poi illustra i singoli giochi:

Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition : Sventate il piano diabolico del Joker in un Arkham Asylum sull'orlo del caos.

: Sventate il piano diabolico del Joker in un Arkham Asylum sull'orlo del caos. Batman: Arkham City Game of the Year Edition : Esplorate un'enorme prigione a cielo aperto e affrontate una galleria di nemici iconici.

: Esplorate un'enorme prigione a cielo aperto e affrontate una galleria di nemici iconici.

Batman: Arkham Knight Premium Edition : Concludete l'epica trilogia con l'arrivo del misterioso Arkham Knight in una resa dei conti finale.

Tra gli altri giochi inclusi nel servizio c'è anche Sid Meier's Civilization VII, l'attesissimo strategico 4X di Firaxis, di cui potete leggere la nostra recensione.