Anche Avowed ha subito un bombardamento di recensioni negative su Steam con l'accusa di essere woke

Gli stessi toni sono usati anche dall'utente Dirty Wizard, che si è chiesto: "Questo gioco è ultra femminista come Outer Worlds?" per poi lamentarsi della presenza di troppe donne in ruoli di comando nel vecchio gioco di ruolo d'azione fantascientifico, esprimendo la speranza che non valga lo stesso per Avowed.

Di questi tempi l'accusa di essere woke non la si nega a nessuno . Nemmeno Avowed ne è stato immune, con un gruppo di giocatori che ha tentato di bombardarlo di recensioni negative su Steam e ha iniziato a pubblicare post ingiuriosi nel forum ufficiale, come quello dell'utente " kept you waiting, huh? ", che ha scritto: "Non mi interessa che i posti di lavoro siano a rischio. Il vostro lavoro è fare bei giochi e convincerci [...] non convincerete nessuno con questi giochi infettati dal virus woke."

Allarme rientrato

Sono due tra i molti esempi fattibili in merito alla nuova polemica, che fortunatamente non pare aver preso trazione, con l'allarme che pare essere rientrato. In questo caso la comunità di Obsidian ha fatto quadrato e ha compensato le recensioni negative con quelle positive (attualmente Avowed ha una media dell'81% di recensioni positive), contrastando anche attivamente i troll sul forum pubblicando post di apprezzamento per il gioco, che a quanto pare sta piacendo molto ai fan storici della compagnia ed è piaciuto anche alla critica. Alcuni hanno anche ricordato il sabotaggio fallito di Kingdom Come: Deliverance 2 per attaccarli, segno che c'è una certa stanchezza verso tutte le manifestazioni di radicalismo che vanno moltiplicandosi in rete.

Le accuse verso Avowed di essere woke nascono dalle polemiche tra Matt Hansen, l'art director, ed Elon Musk per l'uso di pronomi di genere all'interno del gioco (non sono obbligatori, ma è possibile selezionarli). Da lì è partita una specie di indagine mirata a distruggere professionalmente la figura di Hansen, con accuse di razzismo verso i bianchi per un post, risalente al 2020 (l'anno delle manifestazioni globali del movimento Black Lives Matters), in cui si limitava a offrirsi di valutare i portfoli delle persone nere, cosa che molti hanno letto come una corsia preferenziali per le assunzioni dentro Obsidian (in realtà è normalissimo che gli artisti affermati leggano i portfoli dei novizi, anche fuori dall'ambito lavorativo).

Incitati dall'ex Obsidian Chris Avellone, che come ricorderete non lasciò la compagnia in amicizia e che già in passato aveva parlato male di Avowed, in molti hanno invitato le persone bianche che si siano sentite discriminate nei colluqui lavorativi da Hansen o da Obsidian in generale a sporgere denuncia, ma per adesso non risultano cause pendenti contro la compagnia per questi motivi.