Alle 19 è andato in scena il nuovo Xbox Partner Preview, un appuntamento tutto dedicato ai giochi di terze parti che, pur senza l'intervento dei team first-party di Microsoft, ha saputo dire la sua. La vetrina ha offerto uno sguardo ravvicinato a 007 First Light, il nuovo progetto dedicato a James Bond, mostrando sequenze inedite che iniziano finalmente a definire tono e direzione del gioco. Non meno interessante l'approfondimento su Tides of Annihilation, l'avventura dark fantasy ispirata al ciclo arturiano che sta attirando l'attenzione per atmosfera e direzione artistica, così come l'apparizione di Reanimal, il nuovo horror degli autori di Little Nightmares, capace di farsi notare con il suo stile disturbante e minimalista.
Nel corso dell'evento sono arrivati anche annunci completamente nuovi, trailer freschi di titoli in lavorazione e qualche aggiornamento per il catalogo Game Pass, a conferma di quanto Xbox voglia continuare a rafforzare l'ecosistema tra console, PC e dispositivi portatili tramite Play Anywhere e cross-save. Pur senza la potenza di fuoco delle produzioni interne, questa Preview ha ribadito il ruolo centrale dei partner esterni nella strategia Xbox e ha tracciato un quadro chiaro su ciò che giocheremo nei prossimi mesi.
Il video completo
Come da tradizione, per chi lo volesse recuperare, ecco il video completo dell'evento.
Di seguito, invece, tutti i giochi e i trailer dell'Xbox Partner Preview di novembre 2025.
Armatus
Si parte con un avviso, ovvero che tutti i giochi presentati durante lo show saranno Xbox Play Anywhere, ovvero che se li comprate nell'ecosistema Xbox li potrete giocare ovunque, PC, console, handheld, senza costi aggiuntivi.
Il primo gioco è 18+ e fa immediatamente capire il perché: evocazioni demoniache, tanta azione, violenza e creature piuttosto disgustose. Siamo di fronte ad uno sparatutto in terza persona con un marcato lato action nel quale un guerriero mascherato combatte orde di nemici, potenzia le sue armi e svela progressivamente la storia, tutto a mille all'ora.
Armatus arriverà nel 2026 anche su PS5 e Switch 2.
The Mound Omen of Cthulhu
Le atmosfere restano oscure, l'ambientazione, però, cambia radicalmente. Ci troviamo tra pirati e conquistadores, in un action che unisce zombie, azione, e un pizzico di magia. L'impressione è quella di trovarsi di fronte a una sorta di via di mezzo tra Left4Dead e la modalità Zombie di Cod, con i ritmi più bassi dei combattimenti, dato che le persone sono armate di moschetti, spade e coltelli.
Non mancano puzzle e momenti più di esplorazione, che culmineranno comunque in spettacolari combattimenti.
The Mound Omen of Cthulhu arriverà nell'estate del 2026 su PC, Xbox e PlayStation 5.
Dave the Diver
Dave the Diver gioca con l'Asus Rog Ally a... Dave The Diver! La splendida avventura in pixel art è disponibile da oggi su Xbox, mentre il DLC In The Jungle arriverà nei primi mesi del 2026 con nuove avventure, prede e scenari da esplorare.
Crowsworn
Si resta nel reame del 2D con un platform action piuttosto bello da vedere, grazie a un buon uso dei colori e delle ombre. Il protagonista sembra un gentiluomo mascherato con il mantello e il cilindro che si avventura per livelli irti di pericoli alla ricerca di... non si sa bene cosa.
Non mancano burroni da superare con doppi salti e abilità varie, oltre che nemici impegnativi da abbattere a suon di coltelli e colpi speciali. Si nota anche un elemento roguelite, con potenziamenti da scegliere attraverso delle carte, oltre che delle fasi d'azione a bordo di carrelli delle miniere.
L'ispirazione di Crowsworn sembra essere quella di Hollow Knight. Il gioco arriverà su Game Pass.
Echo Generation 2
Gli autori di Echo Generation e Ravenlok presentano Echo Generation 2, un curioso gioco ricco di citazioni e fusioni di stile, come il cyperpunk, l'horror e la fantascienza. Combattimenti a turni, elementi roguelite, mostri meccanici di ogni genere e fattezza caratterizzano un'esperienza che sembra piuttosto variegata e interessante.
Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors è il nuovo gioco di Poncle, il creatore di Vampire Survivor. Questa nuova esperienza, pur mantenendo i personaggi, gli oggetti e la "lore" del capostipite, stravolge completamente il gameplay per proporre qualcosa di nuovo.
Nuova prospettiva, nuovo gameplay a base di carte, nuovo sistema di esplorazione, Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors si appresta a diventare la vostra prossima ossessione, con decine di personaggi diversi, carte e quant'altro. C'è anche una nostra anteprima in esclusiva, nel caso in cui siate curiosi.
Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors arriverà ovunque nel 2026.
007 First Light
La prima avventura di James Bond sta prendendo forma in 007 First Light, il nuovo gioco dei creatori di Hitman che rielabora la formula che li ha resi famosi per raccontare le peripezie dell'agente segreto più famoso al mondo.
Belle macchine, femmes fatales e Martini shakerati, non mescolati, saranno gli ingredienti di questa avventura di James Bond.
007 First Light arriverà il 27 marzo 2026 su tutte le piattaforme.
Roadside Research
Uno strano simulatore di alieni sta per arrivare su tutte le piattaforme. Ma non si tratta di alieni normali, bensì di extraterrestri in incognito, mascherati da umani. Il nostro compito sarà quello di renderli più "normali" possibile, disegnando dei volti piacevoli sul foglio di carta che hanno sul volto, oltre che eseguendo lavori e routine assolutamente banali.
Occhio, però, ai Man in Black.
Roadside Research arriverà nel 2026.
Total Chaos
Infogrames, Trigger Happy, Apogee e Atari si sono messe assieme per creare un horror davvero ispirato, con mostri giganti e atmosfere raccapriccianti. A dirigerlo c'è Sam Prebbles, mentre le musiche sono di Akira Yamaoka.
Città abbandonate invase dalla vegetazione, mostri che strisciano nell'ombra, enigmi e solo un accendino per vedere al buio e armi arrugginite per restare in vita: non sarà semplice sopravvivere in Total Chaos.
Total Chaos è disponibile da oggi anche su PS5 e PC.
Reanimal
Tarsier porta Reanimal all'Xbox Partner Preview. Si tratta dell'erede spirituale di Little Nightmares, sviluppato dai suoi autori originali.
È un horror cooperativo nel quale due giovani creature devono provare a sopravvivere in un mondo ostile, popolato da creature spaventose e desiderose di far loro la pelle.
Reanimal arriverà il 13 febbraio, mentre da oggi è disponibile la demo.
Erosion
Plot Twist e Lyrical Games hanno portato all'Xbox Partner Preview un'avventura dalle atmosfere decisamente meno orrorifiche degli altri giochi visti finora. Anche se non mancano violenza e tensione.
In una sorta di selvaggio west cyberpunk dovremo provare a sopravvivere a orde di nemici per recuperare materiali e risorse da spendere poi al villaggio tra poker, negozi e altre amenità.
Non manca un sistema di potenziamenti casuale, una strana storia di sottofondo e tanta esplorazione a bordo dei veicoli più disparati.
Erosion arriverà nel 2026
Zoopunk
TiGames ha presentato il seguito di Fist, questa volta completamente in 3D. Si tratta di un action nel quale un coniglio piuttosto arrabbiato si trova ad affrontare orde di avversari in scenografici combattimenti. Non mancano potenti boss antropomorfi e un pizzico di trama ad unire tutti i livelli.
Zoopunk arriverà anche su PS5.
CloverPit
CloverPit è una sorta di Balatro, ma con una slot machine. Lo scopo è quello di trovare la combinazione di potenziamenti perfetta per ottenere punteggi sempre più alti e sbloccare elementi in grado di far aumentare a dismisura il jack pot.
CloverPit è disponibile a partire da oggi su Xbox.
Hitman World of Assassination
L'Agente 49 ha portato all'Xbox Partner Preview la sua nuova missione: trovare e far fuori Slim Shady, ovvero Eminem.
Eminem vs Slim Shady di Hitman World of Assassination arriverà il 1 dicembre, gratuitamente per tutti i possessori del gioco.
Tides of Annihilation
Un nuovo action in 3D di Eclips Glow Games sta per arrivare. Combattimenti spettacolari, scene di intermezzo mozzafiato, collegamento con angeli e demoni: sembra esserci davvero tutto in Tides of Annihilation.
La protagonista può anche fondersi con speciali aiutanti per assorbire le loro abilità e il loro set di mosse e continuare in questo modo lo scontro, ma in modo profondamente diverso a prima.
Dal punto di vista grafico tutto sembra essere molto spettacolare, con riflessi d'acqua, luci e una direzione artistica interessante. Tides of Annihilation arriverà anche su PS5.
Raji: Kaliyuga
I creatori di Raji: An Ancient Epic mostrano la loro ultima fatica. Creata con l'Unreal Engine, Raji Kaliyuga, prende di peso l'ispirazione da mostri e atmosfere dell'India, per un action nel quale una ragazza e un bambino si trovano ad affrontare orde di avversari.
Raji: Kaliyuga arriverà su PS5, Xbox e PC.
Xbox Full Preview
È tutto per questo Xbox Partner Preview. Prima di chiudere, però, c'è una novità: l'Xbox Full Preview arriverà il 21 novembre su tutti gli handheld Windows
Come vi è sembrato lo show?