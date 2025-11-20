Tutti i giochi e i trailer dell'Xbox Partner Preview di novembre 2025

Alle 19 è andato in scena il nuovo Xbox Partner Preview, un appuntamento tutto dedicato ai giochi di terze parti che, pur senza l'intervento dei team first-party di Microsoft, ha saputo dire la sua. La vetrina ha offerto uno sguardo ravvicinato a 007 First Light, il nuovo progetto dedicato a James Bond, mostrando sequenze inedite che iniziano finalmente a definire tono e direzione del gioco. Non meno interessante l'approfondimento su Tides of Annihilation, l'avventura dark fantasy ispirata al ciclo arturiano che sta attirando l'attenzione per atmosfera e direzione artistica, così come l'apparizione di Reanimal, il nuovo horror degli autori di Little Nightmares, capace di farsi notare con il suo stile disturbante e minimalista.

Nel corso dell'evento sono arrivati anche annunci completamente nuovi, trailer freschi di titoli in lavorazione e qualche aggiornamento per il catalogo Game Pass, a conferma di quanto Xbox voglia continuare a rafforzare l'ecosistema tra console, PC e dispositivi portatili tramite Play Anywhere e cross-save. Pur senza la potenza di fuoco delle produzioni interne, questa Preview ha ribadito il ruolo centrale dei partner esterni nella strategia Xbox e ha tracciato un quadro chiaro su ciò che giocheremo nei prossimi mesi.