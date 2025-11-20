Dave the Diver arriva oggi su Xbox Series S|X e presenta il suo grosso DLC "In the Jungle" con un trailer

Dall'Xbox Partner Showcase di oggi arrivano notizia anche su Dave the Diver, che è arrivato oggi su Xbox Series X|S e ha mostrato anche il suo grosso DLC "In the Jungle" con un nuovo trailer, dal quale emergono una notevole quantità di contenuti.
La particolare avventura marinara che mischia elementi da RPG, management ed esplorazione subacquea è dunque disponibile da oggi anche su Xbox Series X|S, completando in questo modo il suo percorso multipiattaforma vista la presenza già sulle altre piattaforme.
Per l'occasione sono inoltre state annunciate le edizioni fisiche di Dave the Diver, pubblicate da Silver Lining Interactive per PS5 e Nintendo Switch 2.
Dave in the jungle
Il nuovo trailer unisce l'annuncio del lancio su Xbox con la presentazione della nuova espansione, che non ha ancora una data di uscita precisa ma sarà disponibile nel 2026, in attesa di ulteriori informazioni.
Da quanto possiamo vedere, si tratta di una nuova dose di contenuti sullo stile del gioco principale ma caratterizzate da un'ambientazione nuova, considerando che il protagonista si sposta in una giungla tropicale.
Qui possiamo trovare scenari diversi, nuove attività e soprattutto una grande quantità di nuove specie di pesci e animali acquatici vari con cui avere a che fare e, ovviamente, cucinare in diverse maniere più o meno esotiche.
A questo punto rimaniamo in attesa di annunci sulla data di uscita dell'espansione, che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi.