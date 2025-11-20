Dave the Diver arriva oggi su Xbox Series S|X e presenta il suo grosso DLC "In the Jungle" con un trailer

Dall'Xbox Partner Showcase di oggi arrivano notizia anche su Dave the Diver, che è arrivato oggi su Xbox Series X|S e ha mostrato anche il suo grosso DLC "In the Jungle" con un nuovo trailer, dal quale emergono una notevole quantità di contenuti.

La particolare avventura marinara che mischia elementi da RPG, management ed esplorazione subacquea è dunque disponibile da oggi anche su Xbox Series X|S, completando in questo modo il suo percorso multipiattaforma vista la presenza già sulle altre piattaforme.

Per l'occasione sono inoltre state annunciate le edizioni fisiche di Dave the Diver, pubblicate da Silver Lining Interactive per PS5 e Nintendo Switch 2.