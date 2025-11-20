Final Fantasy 7 Rebirth è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Al momento il gioco viene proposto a 37,90 euro , con un risparmio di circa 22 euro rispetto al prezzo consigliato e il minimo storico mai raggiunto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna in un giorno per gli iscritti a Prime.

Le offerte del Black Friday di Amazon sono come da tradizione un'ottima occasione per far crescere la nostra libreria di videogiochi. Tra le promozioni attive segnaliamo Final Fantasy 7: Rebirth , ora disponibile con uno sconto del 37% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati, potrete raggiungere l'offerta da qui oppure cliccando sul box che trovate qui sotto.

Prosegue il viaggio di Cloud e compagni

Final Fantasy 7 Rebirth è la seconda parte della trilogia di remake, che riprende la storia di Cloud e dei suoi compagni subito dopo gli eventi di Final Fantasy VII Remake, ampliando l'universo narrativo e introducendo nuove aree esplorabili e personaggi.

In Rebirth il viaggio si sposta fuori da Midgar e porta i protagonisti in un mondo molto più vasto, con ambientazioni aperte e ricche di dettagli. La trama segue Cloud, Tifa, Barret e Aerith mentre cercano di fermare Sephiroth e la compagnia Shinra, ma introduce anche variazioni narrative rispetto all'originale del 1997, con colpi di scena che sorprendono anche i fan storici. Il sistema di combattimento è un'evoluzione di quello visto in Remake: un mix di azione in tempo reale e strategia, con la possibilità di passare da un personaggio all'altro e sfruttare abilità uniche. Le meccaniche di esplorazione sono più ampie, con mappe aperte, missioni secondarie e attività che arricchiscono l'esperienza.