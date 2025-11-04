Total Chaos ha un brano della colonna sonora scritto da Akira Yamaoka di Silent Hill

L'editore Apogee Entertainment e lo studio di sviluppo Trigger Happy Interactive hanno annunciato che l'horror in prima persona Total Chaos avrà un brano della colonna sonora scritto nientemeno che dal grande Akira Yamaoka , che sicuramente conoscerete per essere il compositore delle colonne sonore di moltissimi capitoli della serie Silent Hill.

Musica da paura

"Siamo onorati di rivelare che Akira Yamaoka, il leggendario compositore dietro Silent Hill, ha unito le forze con il team di Total Chaos per realizzare un brano originale per il gioco." Possiamo leggere nell'annuncio ufficiale, che comprende anche il brano stesso, reso disponibile su YouTube. Potete ascoltarlo qui di seguito.

Si intitola "Catharsis" e viene definito un "pezzo inquietante e ritmicamente incalzante" che "intesse terrore e distorsione in ogni nota." Si tratta del brano perfetto per un gioco che di suo già trasuda atmosfera e decadimento psicologico da ogni poro.

Total Chaos è un survival horror ambientato sull'isola in rovina di Fort Oasis. Cosa è successo in questo luogo ormai preda della follia? Il giocatore deve scavare per riuscire a sopravvivere, deve creare delle armi improvvisate e deve scendere sempre più in profondità per trovare le radici di un incubo che deforma il tempo, la memoria e l'identità.

L'uscita di Total Chaos è stata fissata all'ultimo trimestre del 2025, quindi quello in cui ci troviamo. Non c'è ancora un giorno preciso, comunque, fatto che potrebbe precludere un rinvio. Vi sapremo ridire.