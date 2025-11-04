I Simpson hanno rilanciato Fortnite, che segna numeri straordinari

Fortnite ha fatto segnare numeri straordinari grazie ai Simpson: la collaborazione con la celebre serie animata si è rivelata davvero efficace per il battle royale di Epic Games, che con un post ha annunciato gli eccellenti risultati ottenuti già nelle prime quarantotto ore.

"Nel giro di 48 ore abbiamo accolto il più alto numero di giocatori nuovi e di ritorno su Fortnite dai tempi delle scorse festività", si legge nel messaggio. "Il primo cortometraggio Fortnite | I Simpson è balzato in testa alle classifiche di Disney+ negli Stati Uniti. Fatti da parte, Shelbyville..."

La strategia portata avanti negli anni da Epic Games ha sempre funzionato molto bene, ma è chiaro che il debutto dei Simpson ha ottenuto riscontri particolarmente positivi presso l'ampia base d'utenza di Fortnite, facendola crescere in maniera sostanziale.

Probabilmente il merito di questo successo va oltre la semplice notorietà dello show creato da Matt Groening ed è legato alla sorprendente cura con cui gli sviluppatori hanno portato i vari personaggi e gli scenari di Springfield nel gioco.