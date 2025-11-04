0

I Simpson hanno rilanciato Fortnite, che segna numeri straordinari

Epic Games ha annunciato che la collaborazione con i Simpson ha prodotto risultati straordinari per Fortnite, con il ritorno di tantissimi giocatori e l'arrivo di nuovi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/11/2025
Marge nella 'sigla' dei Simpson ricreata in Fortnite
Fortnite ha fatto segnare numeri straordinari grazie ai Simpson: la collaborazione con la celebre serie animata si è rivelata davvero efficace per il battle royale di Epic Games, che con un post ha annunciato gli eccellenti risultati ottenuti già nelle prime quarantotto ore.

"Nel giro di 48 ore abbiamo accolto il più alto numero di giocatori nuovi e di ritorno su Fortnite dai tempi delle scorse festività", si legge nel messaggio. "Il primo cortometraggio Fortnite | I Simpson è balzato in testa alle classifiche di Disney+ negli Stati Uniti. Fatti da parte, Shelbyville..."

La strategia portata avanti negli anni da Epic Games ha sempre funzionato molto bene, ma è chiaro che il debutto dei Simpson ha ottenuto riscontri particolarmente positivi presso l'ampia base d'utenza di Fortnite, facendola crescere in maniera sostanziale.

Probabilmente il merito di questo successo va oltre la semplice notorietà dello show creato da Matt Groening ed è legato alla sorprendente cura con cui gli sviluppatori hanno portato i vari personaggi e gli scenari di Springfield nel gioco.

Un crossover coi fiocchi

Come ha messo in evidenza un video confronto fra la serie dei Simpson e Fortnite, ci troviamo di fronte a una collaborazione che non è stata realizzata in maniera superficiale, anzi ha sicuramente richiesto un certo lavoro di adattamento.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

L'isola di Sprinfield ci terrà compagnia ancora per qualche tempo, dunque sarà interessante vedere quanti e quali risultati questo crossover riuscirà a registrare nelle prossime settimane... in attesa della prossima idea.

