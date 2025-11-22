Cosa giocherete questo fine settimana? Kirby Air Riders, SpongeBob, Total Chaos o ancora Call of Duty?

Si tratta però anche di un periodo che ha visto grandi uscite proprio nei giorni scorsi, dunque non è facile guardare subito ad altre novità, oltre all'arrivo su Xbox di un titolo di notevole rilievo che, stranamente, non è stato affatto pubblicizzato.

Si è trattato di una settimana un po' particolare , con un titolo medio-grande da parte di Nintendo che fa sempre una notevole scena e un'ampia serie di proposte in ambito indie o produzioni intermedie, ma alcune delle quali veramente interessanti.

Ci avviciniamo a grandi passi verso il Natale e le giornate si fanno decisamente più fredde, con serate lunghe che ci portano naturalmente a stabilirci al calduccio di fronte a uno schermo e con un controller in mano. La domanda dunque sorge spontanea: cosa giocherete questo weekend?

Kirby e gli altri candidati

Partiamo dal primo elemento menzionato e ci riferiamo ovviamente a Kirby Air Riders: il nuovo gioco di Masahiro Sakurai, nel pieno stile dell'autore, è una notevole bizzarria, costruita su Nintendo Switch 2 e con un notevole potenziale.

Mai sottovalutare le produzioni di Sakurai, anche se possono sembrare fin troppo stravaganti, e anche in questo caso è possibile che Kirby Air Riders possa colpire nel segno, nonostante qualche titubanza iniziale. Vi siete già lanciati nelle folli corse?

Tra le produzioni medie si segnala il lancio di SpongeBob SquarePants: Titani della Marea, nuovo tie-in legato al film in arrivo sul celebre personaggio di Nickelodeon. Gli amanti dei vecchi platform 3D potrebbero trovare precisamente quello che vogliono in questo titolo dal sapore un po' antico ma reso sempre decisamente accattivante sia dal tono un po' nostalgico del gameplay che dal richiamo di personaggi e ambientazioni.

Sul fronte indie e dintorni, dal recente Xbox Partner Showcase è stato lanciato a sorpresa anche Total Chaos, uno sparatutto in prima persona che sembra richiamare i fasti del genere classico, ma con un'atmosfera decisamente inquietante, che potrebbe piacere molto ai grandi appassionati di questa tipologia di giochi.

Infine, non possiamo evitare di menzionare la strana anomalia rappresentata da Silent Hill 2 su Xbox Series X|S: il gioco è finalmente arrivato sulle console Microsoft dopo un'attesa di un anno ma è stato lanciato praticamente senza alcuna comunicazione ufficiale o quasi, con una mossa veramente bizzarra.

Ciò nonostante, è molto probabile che gli utenti Xbox possano scegliere questo titolo come preferito per questo fine settimana, considerando anche il sostanzioso sconto di lancio.

È anche probabile che in molti stiano ancora giocando ai grossi titoli usciti in quest'ultimo periodo, primo fra tutti Call of Duty: Black Ops 7 arrivato proprio la settimana scorsa, oppure gli altri sparatutto che stanno riscuotendo un enorme successo, ovvero Battlefield 6 e ARC Raiders.

Dunque, considerando tutto questo, cosa giocherete questo weekend?