Thank Goodness You're Here! arriva su Xbox Series X|S, annunciata la data di uscita su console Microsoft

La particolare avventura Thank Goodness You're Here! Si appresta ad arrivare anche su Xbox Series X|S, con data di uscita fissata per il 9 dicembre sulle console Microsoft, dove il gioco sarà disponibile in versione Play Anywhere.
Premiato come Gioco dell'Anno agli UKIE Awards lo scorso marzo, Thank Goodness You're Here! È definito uno "slapformer", ovvero un folle gioco a piattaforme, sebbene il suo aspetto sia più vicino a quello dell'avventura multievento, fortemente caratterizzata da un particolare umorismo britannico.
Il gioco è stato lanciato su PS5, PC e Nintendo Switch e si appresta dunque ad arrivare anche su Xbox all'interno del programma Play Anywhere, che Microsoft sta spingendo in maniera particolare di recente, incrementando l'integrazione tra PC e Xbox.
Un'esperienza davvero particolare
Thank Goodness You're Here! È una bizzarra avventura platform comica ambientata a Barnsworth, una strana cittadina del Regno Unito, popolata da bizzarri figuri che sembrano trovarsi spesso in mezzo ai guai.
Nei panni di un commesso viaggiatore, dobbiamo esplorare i dintorni e incontrare gli abitanti del paese, i quali a quanto pare muoiono dalla voglia di dare al protagonista vari compiti da portare a termine, sempre più strani.
Ogni volta che si completa uno strano incarico potremo sbloccare nuove zone della città, che porteranno ovviamente a incarichi ancora più bizzarri, mentre l'orologio sancirà lo scorrere del tempo che manca all'importante incontro del nostro commesso viaggiatore.
Gli stravaganti personaggi del paese prendono vita grazie a vivaci animazioni disegnate a mano, un doppiaggio eccezionale e doppi sensi onnipresenti.