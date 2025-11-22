Thank Goodness You're Here! arriva su Xbox Series X|S, annunciata la data di uscita su console Microsoft

La particolare avventura Thank Goodness You're Here! Si appresta ad arrivare anche su Xbox Series X|S, con data di uscita fissata per il 9 dicembre sulle console Microsoft, dove il gioco sarà disponibile in versione Play Anywhere.

Premiato come Gioco dell'Anno agli UKIE Awards lo scorso marzo, Thank Goodness You're Here! È definito uno "slapformer", ovvero un folle gioco a piattaforme, sebbene il suo aspetto sia più vicino a quello dell'avventura multievento, fortemente caratterizzata da un particolare umorismo britannico.

Il gioco è stato lanciato su PS5, PC e Nintendo Switch e si appresta dunque ad arrivare anche su Xbox all'interno del programma Play Anywhere, che Microsoft sta spingendo in maniera particolare di recente, incrementando l'integrazione tra PC e Xbox.