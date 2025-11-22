0

Thank Goodness You're Here! arriva su Xbox Series X|S, annunciata la data di uscita su console Microsoft

A vari mesi di distanza dal lancio sulle altre piattaforme, l'ottima avventura umoristica disegnata a mano Thank Goodness You're Here! arriverà presto anche su Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   22/11/2025
Una scena di Thank Goodness You're Here!
Thank Goodness You're Here!
Thank Goodness You're Here!
La particolare avventura Thank Goodness You're Here! Si appresta ad arrivare anche su Xbox Series X|S, con data di uscita fissata per il 9 dicembre sulle console Microsoft, dove il gioco sarà disponibile in versione Play Anywhere.

Premiato come Gioco dell'Anno agli UKIE Awards lo scorso marzo, Thank Goodness You're Here! È definito uno "slapformer", ovvero un folle gioco a piattaforme, sebbene il suo aspetto sia più vicino a quello dell'avventura multievento, fortemente caratterizzata da un particolare umorismo britannico.

Il gioco è stato lanciato su PS5, PC e Nintendo Switch e si appresta dunque ad arrivare anche su Xbox all'interno del programma Play Anywhere, che Microsoft sta spingendo in maniera particolare di recente, incrementando l'integrazione tra PC e Xbox.

Un'esperienza davvero particolare

Thank Goodness You're Here! È una bizzarra avventura platform comica ambientata a Barnsworth, una strana cittadina del Regno Unito, popolata da bizzarri figuri che sembrano trovarsi spesso in mezzo ai guai.

Nei panni di un commesso viaggiatore, dobbiamo esplorare i dintorni e incontrare gli abitanti del paese, i quali a quanto pare muoiono dalla voglia di dare al protagonista vari compiti da portare a termine, sempre più strani.

Ogni volta che si completa uno strano incarico potremo sbloccare nuove zone della città, che porteranno ovviamente a incarichi ancora più bizzarri, mentre l'orologio sancirà lo scorrere del tempo che manca all'importante incontro del nostro commesso viaggiatore.

Gli stravaganti personaggi del paese prendono vita grazie a vivaci animazioni disegnate a mano, un doppiaggio eccezionale e doppi sensi onnipresenti.

