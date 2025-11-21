0

Sonic X Shadow Generations per Nintendo Switch 2 è in forte sconto per il Black Friday di Amazon

Sonic X Shadow Generations in versione Nintendo Switch 2 è sceso al prezzo minimo storico su Amazon grazie alle offerte del Black Friday.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/11/2025
Sonic X Shadow Generations

Se state cercando prossimo titolo da giocare su Nintendo Switch 2, potrebbe farvi gola l'offerta su Sonic X Shadow Generations per il Black Friday di Amazon, che propone uno sconto del 44% sul prezzo consigliato. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante. Al momento il gioco viene proposto a 28,49 euro, con una risparmio di circa 22 euro rispetto al prezzo consigliato di 50,99 euro. Il gioco è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita per gli iscritti a Prime.

Una raccolta ricca di contenuti

Sonic X Shadow Generations combina praticamente due giochi in uno: la versione rimasterizzata di Sonic Generations del 2011, in cui i giocatori possono divertirsi a sfrecciare a tutta velocità in vari stage moderni e classici, il tutto arricchito di nuovi contenuti e miglioramenti sul fronte grafico e tecnico, e Shadow Generations, una nuova avventura con protagonista l'eroe oscuro Shadow.

Sonic X Shadow Generations, la recensione di una remaster ricchissima di novità Sonic X Shadow Generations, la recensione di una remaster ricchissima di novità

Di conseguenza parliamo di un pacchetto davvero ricco di contenuti e consigliato senza grandi remore. Segnaliamo che, come altri titoli pubblicati su Nintendo Switch 2, anche l'edizione fisica di Sonic x Shadow Generations è una scheda con chiave di gioco, con il software da scaricare da internet.

