Apple iPhone 17 Pro e 17 Pro Max sono in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Con l'arrivo del Black Friday arrivano anche gli sconti per i modelli Apple iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, che si trovano al prezzo più basso di sempre per la piattaforma di Amazon.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/11/2025
Apple iPhone 17 Pro

Il Black Friday di Amazon Italia durerà ancora molti giorni, ma la verità è che certi prodotti termineranno anche prima ed è bene sfruttare sin dai primi giorni le promozioni migliori. Ad esempio, suggeriamo di non farvi sfuggire gli sconti per l'Apple iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, disponibili in vari colori. Ecco i link:

Ricordiamo che gli sconto saranno validi fino al primo di dicembre e che in questo periodo speciale i prodotti avranno un periodo di restituzione più lungo del normale, visto che avrete tempo fino a metà gennaio 2026 per fare il reso gratuito.

Ricordate che potete acquistare anche il modello base Apple iPhone 17, se ne cercate uno a un prezzo inferiore.

Le informazoni sull'iPhone 17 Pro

Ecco la scheda tecnica dell'iPhone 17 Pro:

  • Dimensioni: 150 x 71.9 x 8.8 mm
  • Peso: 206 grammi
  • Display:
    • Super Retina XDR OLED da 6.3"
    • Risoluzione 1206 x 2622
    • Refresh rate variabile 1-120 Hz
    • Luminosità di picco 3000 nit
    • Aspect Ratio 19.5:9
  • SoC: Apple A19 Pro
  • GPU: Apple a 6 core
  • RAM: 12 GB di tipo LPDDR5X
  • Storage: 256/512 GB e 1TB di tipo NVMe
  • Fotocamere posteriori:
    • Principale Wide 48 MP, f/1.8
    • Grandangolare Ultra-Wide 48 MP, f/2.2, 120°
    • Tele 4x 48 MP, f/2.8
  • Fotocamera frontale:
    • Principale Wide Center Stage 18 MP, f/1.9
  • Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
  • Bluetooth: 6.0 con A2DP/LE
  • Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Face ID
  • Resistenza agli elementi: Certificazione IP68
  • Colori:
    • Blu Profondo
    • Argento
    • Arancione Cosmico
  • Batteria: 3998 mAh
  • Prezzo:
    • 12 GB RAM + 256 GB Storage | 1339,00€
    • 12 GB RAM + 512 GB Storage | 1589,00€
    • 12 GB RAM + 1TB GB Storage | 1839,00€
I contenuti della confezione
I contenuti della confezione

Nella confezione trovate lo smartphone e il cavo di ricarica. Vi ricordiamo anche che potete leggere la recensione dell'iPhone 17 Pro, lo smartphone Apple più evoluto di sempre.

