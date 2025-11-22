Apple iPhone 17 Pro e 17 Pro Max sono in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday di Amazon Italia durerà ancora molti giorni, ma la verità è che certi prodotti termineranno anche prima ed è bene sfruttare sin dai primi giorni le promozioni migliori. Ad esempio, suggeriamo di non farvi sfuggire gli sconti per l'Apple iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, disponibili in vari colori. Ecco i link:
Ricordiamo che gli sconto saranno validi fino al primo di dicembre e che in questo periodo speciale i prodotti avranno un periodo di restituzione più lungo del normale, visto che avrete tempo fino a metà gennaio 2026 per fare il reso gratuito.
Ricordate che potete acquistare anche il modello base Apple iPhone 17, se ne cercate uno a un prezzo inferiore.
Le informazoni sull'iPhone 17 Pro
Ecco la scheda tecnica dell'iPhone 17 Pro:
- Dimensioni: 150 x 71.9 x 8.8 mm
- Peso: 206 grammi
- Display:
- Super Retina XDR OLED da 6.3"
- Risoluzione 1206 x 2622
- Refresh rate variabile 1-120 Hz
- Luminosità di picco 3000 nit
- Aspect Ratio 19.5:9
- SoC: Apple A19 Pro
- GPU: Apple a 6 core
- RAM: 12 GB di tipo LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB e 1TB di tipo NVMe
- Fotocamere posteriori:
- Principale Wide 48 MP, f/1.8
- Grandangolare Ultra-Wide 48 MP, f/2.2, 120°
- Tele 4x 48 MP, f/2.8
- Fotocamera frontale:
- Principale Wide Center Stage 18 MP, f/1.9
- Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
- Bluetooth: 6.0 con A2DP/LE
- Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Face ID
- Resistenza agli elementi: Certificazione IP68
- Colori:
- Blu Profondo
- Argento
- Arancione Cosmico
- Batteria: 3998 mAh
- Prezzo:
- 12 GB RAM + 256 GB Storage | 1339,00€
- 12 GB RAM + 512 GB Storage | 1589,00€
- 12 GB RAM + 1TB GB Storage | 1839,00€
Nella confezione trovate lo smartphone e il cavo di ricarica. Vi ricordiamo anche che potete leggere la recensione dell'iPhone 17 Pro, lo smartphone Apple più evoluto di sempre.