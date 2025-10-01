C'è un altro grande successo indie su Steam, completamente italiano

Lo studio di sviluppo Panik Arcade ha annunciato che l'eccellente slot machine roguelike ibridata a Balatro CloverPit ha venduto la bellezza di 300.000 copie in soli 4 giorni . Si tratta di un grandissimo risultato, che ci fa doppiamente piacere visto che parliamo di un gioco sviluppato completamente in Italia. I nostri, già autori del folle Yellow Taxi Goes Vroom, sono ovviamente felicissimi del risultato.

Un sogno che diventa realtà

"Prima di tutto, un ENORME GRAZIE a tutti quelli che hanno comprato e giocato al nostro gioco. CloverPit è diventato virale dal lancio di venerdì, e tutto questo è grazie al vostro supporto!!!" Hanno esordito nel comunicato ufficiale con l'annuncio, che prosegue svelando l'incredibile dato "300.000 copie vendute in soli 4 giorni, e siamo solo due piccoli sviluppatori italiani... mamma mia, è un sogno che diventa realtà!"

I nostri hanno anche raccontato che la maggior parte dei top streamer ha preso in mano il CloverPit,che a un certo punto aveva più spettatori su Twitch di Fortnite.L'occasione è stata propizia anche per annunciare l'arrivo di futuri aggiornamenti, basati sui feedback della comunità: "Stiamo lavorando sodo per risolvere i problemi e migliorare il gioco. Infatti, la nostra prima patch è già disponibile! Oltre alle correzioni, stiamo anche aggiungendo una funzione richiestissima: l'animazione della slot machine accelera quando partono le combo assurde."

Purtroppo ci sono anche delle note negative, quelle dei giochi truffa per iOS e Android che sono subito apparsi cercando di sfruttare il successo di CloverPit. Gli sviluppatori hanno avvisato: "Sono copie spudorate (e potenzialmente pericolose!). Se ne trovate una, vi preghiamo di segnalarlo."

Per adesso, CloverPit è disponibile solo su PC. Potete acquistarlo su Steam per 9,99 euro (8,99 euro in offerta lancio).