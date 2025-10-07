Beyblade X in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime porta con sé sconti importanti anche per i fan dei Beyblade. Su Amazon trovate diversi prodotti della linea Beyblade X di Hasbro in offerta, dai set da battaglia completi agli starter pack con trottole e lanciatori. Tra i più interessanti ci sono il Set da combattimento Xtreme a 30,99€ (invece di 49,99€), il DLX Launcher con Cobalt Dragoon a 15,99€ (invece di 24,99€), e il Set Soar Phoenix a 15,49€ (invece di 24,99€). Tutti gli articoli sono disponibili in esclusiva Prime e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che si tratta di un'offerta riservata agli abbonati ad Amazon Prime, quindi potete approfittarne solo se avete un abbonamento attivo.
Dalla serie animata alle arene reali
La nuova generazione Beyblade X rinnova la formula classica con il sistema X-Celerator Gear, che consente alle trottole di raggiungere velocità estreme e scontri spettacolari. I set più completi, come l'Xtreme Battle Stadium o il Drop Attack Stadium (in offerta a 44,07€ invece di 49,99€), includono due trottole e due lanciatori per iniziare subito le battaglie. Il sistema di incastri semplificato rende tutto più fluido e adatto anche ai giocatori più giovani.
Tra le trottole più apprezzate del momento spiccano la Wand Wizard (starter pack da 8,49€) e la Cobalt Dragoon, una trottola con rotazione sinistra capace di rubare la velocità agli avversari, una vera minaccia nel meta competitivo. Il Dranzer Spiral (starter pack da 10,99€), invece, è pensato per i fan storici della serie animata, mentre il set Drop Attack con il bey Hover Wyvern offre un'arena spettacolare e ideale per partite tra amici.