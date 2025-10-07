La Smart TV LG QNED84 AI è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

In occasione della Festa delle Offerte Prime, è disponibile su Amazon la Smart TV LG QNED84 AI a prezzo scontato. Potrete optare per diversi modelli che trovate riepilogati nei box qui sotto, in base alle dimensioni: Il prodotto è spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della Smart TV LG QNED84 AI

Questa Smart TV è dotata di processore α7 4K Gen8 con IA, in grado di offrirvi una qualità dell'immagine 4K incredibilmente nitida e profonda, nonché migliore rispetto al precedente LG α5. I colori sono vivaci e realistici rispetto a un TV LED tradizionale, mentre le varie modalità offrono un'esperienza ancora più immersiva. Filmmaker Mode e HDR10PRo garantiscono colori profondi, mentre il gaming è ancora più convincente con VRR fino a 60 FPS sfruttando la modalità bilanciata.

Smart TV LG QNED84 AI

Troviamo inoltre tante piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e tante altre ancora, per avere tutti i vostri contenuti preferiti a portata di mano. Vi ricordiamo che le offerte Prime sono disponibili per due giorni, fino all'8 ottobre, e fino a esaurimento scorte.