Ori: The Collection, i due capolavori di Moon Studio in un'unica edizione, in offerta su Amazon al minimo storico

Se ancora non l'hai fatto, hai la possibilità di recuperare due capolavori degli ultimi anni. Su Amazon viene messa a disposizione degli utenti la Collection dei due capitoli della "saga" di Ori, titoli entrambi sviluppati da Moon Studio. Lo sconto attivo è del 16% e il costo totale e finale d'acquisto è di 39,99 €. Si tratta del minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare l'edizione direttamente tramite questo link oppure accedere alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: La raccolta include i due acclamati titoli sviluppati da Moon Studios: Ori and the Blind Forest: Definitive Edition e il suo sequel, Ori and the Will of the Wisps. Il pacchetto nasce dalla collaborazione tra iam8bit, Moon Studios e Xbox Game Studios, e viene distribuito a livello internazionale da Skybound Games.
Ulteriori dettagli sull'edizione
La collezione comprende, oltre ai giochi completi, le colonne sonore pluripremiate e sei art card da collezione, rendendo l'esperienza fisica e digitale ancora più immersiva. Il franchise Ori ha debuttato nel marzo 2015 con Ori and the Blind Forest, vincendo oltre 50 premi e nomination, tra cui il riconoscimento per la migliore direzione artistica ai The Game Awards e ai BAFTA Games Awards.
Il sequel, Ori and the Will of the Wisps, lanciato nel marzo 2020 su Xbox Game Pass, ha confermato l'apprezzamento della critica, ricevendo nomination ai Game Developer's Choice Awards, BAFTA, D.I.C.E. Awards e Golden Joystick Awards, consolidando Ori come una delle serie platform più amate degli ultimi anni.