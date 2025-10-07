Ori: The Collection, i due capolavori di Moon Studio in un'unica edizione, in offerta su Amazon al minimo storico

Se ancora non l'hai fatto, hai la possibilità di recuperare due capolavori degli ultimi anni. Su Amazon viene messa a disposizione degli utenti la Collection dei due capitoli della "saga" di Ori, titoli entrambi sviluppati da Moon Studio. Lo sconto attivo è del 16% e il costo totale e finale d'acquisto è di 39,99 €. Si tratta del minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare l'edizione direttamente tramite questo link oppure accedere alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: La raccolta include i due acclamati titoli sviluppati da Moon Studios: Ori and the Blind Forest: Definitive Edition e il suo sequel, Ori and the Will of the Wisps. Il pacchetto nasce dalla collaborazione tra iam8bit, Moon Studios e Xbox Game Studios, e viene distribuito a livello internazionale da Skybound Games.