Pikachu è sul tuo prossimo controller cablato PowerA per Nintendo Switch: in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime è presente e disponibile una promo interessante sul controller PowerA cablato per Nintendo Switch con tanto di "dedica" a Pikachu che viene rappresentato proprio sulla superficie del pad. Lo sconto attivo prevede un risparmio del 20% per un costo totale e finale di 23,99 € . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link Grazie al cavo USB da 3 metri , il controller garantisce ampia libertà di movimento nonostante si tratti di un pad cablato. Senza la necessità di batterie e di ricarica, ti permette di concentrarti esclusivamente sulle tue partite senza interruzioni.

Ulteriori dettagli sul controller

I pulsanti di gioco avanzato mappabili offrono la possibilità di personalizzare i comandi secondo le proprie preferenze, rendendo il controller ideale sia per i giocatori più esperti sia per chi cerca un'esperienza più intuitiva. Il jack audio da 3,5 mm integrato consente di collegare cuffie o auricolari direttamente al controller, permettendo di immergersi completamente nel mondo dei titoli a cui stai giocando.

Controller PowerA per Nintendo Switch

Esteticamente, il controller cattura l'attenzione con una grafica dedicata a Pikachu, il celebre Pokémon. Il design non è solo accattivante, ma anche ergonomico, studiato per sessioni di gioco lunghe e confortevoli. Combina funzionalità avanzate, comfort e stile.