AMD Ryzen 9 9900X è al suo minimo storico su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime

Su Amazon, oggi, viene messo in promo, in occasione della prima giornata di sconti per la Festa delle Offerte Prime, il processore AMD Ryzen 9 9900X che viene venduto al prezzo totale e finale di 351,99€ per un risparmio del 24% . Puoi acquistarlo direttamente tramte questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: L'AMD Ryzen 9 9900X è un processore di ultima generazione progettato per offrire prestazioni eccezionali a gamer, creativi e professionisti che richiedono potenza e efficienza. Basato sulla nuova architettura Zen 5 , il chip combina altissime prestazioni con un consumo energetico ottimizzato, grazie alla produzione con processo a 4 nm.

Ulteriori dettagli

Dotato di 12 core e 24 thread, il Ryzen 9 9900X raggiunge una frequenza base di 4.4 GHz e può arrivare fino a 5.6 GHz in modalità Boost, garantendo velocità elevate in ogni scenario. Tutti i core sono sbloccati per l'overclocking, offrendo così la massima libertà di personalizzazione agli utenti più esperti.

AMD Ryzen 9 9900X

Con un TDP di 120W e una cache totale di 76 MB, questo processore assicura reattività e fluidità anche nelle applicazioni più impegnative. È inoltre dotato di scheda grafica integrata AMD Radeon RDNA 2, ideale per gestire grafica, video e multitasking senza la necessità immediata di una GPU dedicata.