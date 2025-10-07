Festa delle Offerte Prime: in maxi sconto la soundbar Hisense con subwoofer sottile wireless

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime è disponibile un'ottima promozione sulla soundbar Hisense con subwoofer esterno wireless che viene messo in sconto del 19% per un costo totale e finale d'acquisto di 99,90€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Con una potenza totale di 240W, questa soundbar garantisce un suono nitido e profondo. Il subwoofer esterno wireless, dal design sottile ed elegante, offre bassi ricchi e corposi senza ingombrare, mentre la connessione senza fili assicura la massima libertà di posizionamento .
Ulteriori dettagli tecnici
Grazie al supporto delle tecnologie Dolby Digital e DTS Virtual:X, l'Hisense HS2100 ricrea un effetto surround immersivo, portando l'esperienza sonora a un livello superiore. La soundbar offre ampia compatibilità con diverse sorgenti grazie alle numerose opzioni di connettività: HDMI, USB, ingresso audio ottico e AUX, oltre al Bluetooth integrato per ascoltare musica in streaming direttamente da smartphone, tablet o laptop.
Realizzata in plastica di alta qualità, la Hisense HS2100 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente grazie al suo design moderno e discreto. Facile da installare e utilizzare, può essere posizionata su un supporto da tavolo o integrata sotto il televisore.