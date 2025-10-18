La versione emulata di Tomb Raider Anniversary ha una data di uscita su PS4, PS5 e PlayStation Plus Premium

1

Il PlayStation Store ha svelato la data di uscita del classico PS2 Tomb Raider Anniversary su PS4, PS5 e PlayStation Plus Premium.

18/10/2025
La data di uscita della versione emulata di Tomb Raider: Anniversary per PS4 e PS5 è stata svelata tramite il PlayStation Store: il classico PS2 sarà disponibile sulle console moderne di Sony a partire dal 18 novembre.

Con ogni probabilità, lo stesso giorno il gioco entrerà anche nel catalogo del PlayStation Plus Premium. La data coincide infatti con il debutto dei nuovi titoli per i tier Extra e Premium, che verranno annunciati il 12 novembre. Inoltre, l'arrivo di Anniversary era già stato confermato durante lo State of Play di settembre, seppur senza una finestra di lancio precisa.

Dal 2007 con furore

Pubblicato originariamente nel 2007, Tomb Raider Anniversary è un action-adventure che combina esplorazione, enigmi ambientali e combattimenti contro creature mitologiche e animali feroci. Si tratta di una reinterpretazione del primo capitolo della serie, con una veste grafica rinnovata (per l'epoca) e meccaniche aggiornate.

Rivivremo dunque nei panni di Lara Croft un'avventura iconica alla ricerca dello Scion, un misterioso artefatto legato a civiltà perdute, attraversando scenari esotici come le tombe del Perù, le piramidi d'Egitto e i templi della Grecia.

