Su Steam sono disponibili i saldi su Like a Dragon e Yakuza

Sega ha lanciato su Steam una serie di sconti interamente dedicati ai franchise di Yakuza e Like a Dragon: un'occasione perfetta per recuperare i capitoli che vi siete lasciati indietro, senza alleggerire troppo il portafoglio.
Tra i titoli in offerta spicca il recente spin-off con protagonista Goro Majima, Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii, ora disponibile a 32,99 euro con uno sconto del 45%. Anche Yakuza: Like a Dragon e Like a Dragon: Infinite Wealth sono in promozione, rispettivamente a 7,99 euro e 19,94 euro.
Le altre offerte in evidenza
Se vi state avvicinando solo ora alla saga, potrebbe valere la pena partire dai remake dei primi due capitoli, in attesa di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Yakuza Kiwami è attualmente in sconto a 10,99 euro, mentre il sequel Kiwami 2 è disponibile a 9,89 euro. E se non volete aspettare la Director's Cut in arrivo l'8 dicembre, o non vi interessano le novità che introdurrà, anche Yakuza 0 è in offerta a 10,99 euro.
Tra gli altri titoli in promozione troviamo gli spin-off Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name a 17,49 euro (-65%) e Like a Dragon: Ishin! a 11,99 euro. Le offerte resteranno attive fino al 23 ottobre. Se siete curiosi, potete consultare il catalogo completo a questo link.