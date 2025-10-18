Su Steam sono disponibili i saldi su Like a Dragon e Yakuza

Tra i titoli in offerta spicca il recente spin-off con protagonista Goro Majima, Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii , ora disponibile a 32,99 euro con uno sconto del 45%. Anche Yakuza: Like a Dragon e Like a Dragon: Infinite Wealth sono in promozione, rispettivamente a 7,99 euro e 19,94 euro.

Sega ha lanciato su Steam una serie di sconti interamente dedicati ai franchise di Yakuza e Like a Dragon : un'occasione perfetta per recuperare i capitoli che vi siete lasciati indietro, senza alleggerire troppo il portafoglio.

Le altre offerte in evidenza

Se vi state avvicinando solo ora alla saga, potrebbe valere la pena partire dai remake dei primi due capitoli, in attesa di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Yakuza Kiwami è attualmente in sconto a 10,99 euro, mentre il sequel Kiwami 2 è disponibile a 9,89 euro. E se non volete aspettare la Director's Cut in arrivo l'8 dicembre, o non vi interessano le novità che introdurrà, anche Yakuza 0 è in offerta a 10,99 euro.

Tra gli altri titoli in promozione troviamo gli spin-off Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name a 17,49 euro (-65%) e Like a Dragon: Ishin! a 11,99 euro. Le offerte resteranno attive fino al 23 ottobre. Se siete curiosi, potete consultare il catalogo completo a questo link.