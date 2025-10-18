0

Battlefield 6 al lancio ha venduto più di Call of Duty: Black Ops 6 in Europa, vediamo la classifica settimanale

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/10/2025
Una scena di guerra di Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Articoli News Video Immagini

Sapevamo già che Battlefield 6 è partito benissimo e la classifica dei giochi più venduti in Europa la scorsa settimana ribadisce il concetto e offre anche una nuova prospettiva: stando ai dati di GSD sulle vendite di copie fisiche e digitali, nella settimana di lancio lo sparatutto di Electronic Arts ha venduto più di Call of Duty: Black Ops 6 e di EA Sports FC 26.

C'è da precisare che Black Ops 6 al lancio era incluso anche nell'Xbox Game Pass, mentre EA Sports FC 26 ha avuto praticamente un lancio scaglionato in due fasi grazie all'Ultimate Edition che permetteva di iniziare a giocare con una settimana di anticipo. Si tratta comunque di un risultato estremamente positivo per il nuovo capitolo della serie Battlefield.

Bene anche Little Nightmares 3

Come avrete intuito, Battlefield 6 ha conquistato la prima posizione della classifica europea del 6 - 12 ottobre, facendo scendere di una posizione EA Sports FC 26 e Ghost of Yotei, ora rispettivamente al secondo e terzo posto. L'unica altra novità in classifica della settimana è Little Nightmares 3, che ha conquistato il quarto posto. Un ottimo risultato, seppur è stato registrato un calo del 14% rispetto alle vendite al lancio del precedente episodio.

Ghost of Yotei è il miglior lancio first party Sony in Europa da Marvel's Spider-Man 2 Ghost of Yotei è il miglior lancio first party Sony in Europa da Marvel's Spider-Man 2
  1. Battlefield 6 (nuovo)
  2. EA Sports FC 26 (-48%)
  3. Ghost of Yotei (-75%)
  4. Little Nightmares 3 (nuovo)
  5. Red Dead Redemption 2 (-18%)
  6. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (-65%)*
  7. Grand Theft Auto 5 (-11%)
  8. NBA 2K26 (+25%)
  9. Digimon Story: Time Stranger (-72%)
  10. Hogwarts Legacy (-62%)*

Di seguito, invece, la classifica stilata in base ai ricavi:

  1. Battlefield 6 (nuovo)
  2. EA Sports FC 26 (-49%)
  3. Ghost of Yotei (-75%)
  4. Little Nightmares 3 (nuovo)
  5. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (-65%)*
  6. Digimon Story: Time Stranger (-75%)
  7. NBA 2K26 (+13%)
  8. Mario Kart World (-3%)*
  9. Borderlands 4 (-44%)
  10. F1 25 (+9%)
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Battlefield 6 al lancio ha venduto più di Call of Duty: Black Ops 6 in Europa, vediamo la classifica settimanale