Battlefield 6 al lancio ha venduto più di Call of Duty: Black Ops 6 in Europa, vediamo la classifica settimanale

Sapevamo già che Battlefield 6 è partito benissimo e la classifica dei giochi più venduti in Europa la scorsa settimana ribadisce il concetto e offre anche una nuova prospettiva: stando ai dati di GSD sulle vendite di copie fisiche e digitali, nella settimana di lancio lo sparatutto di Electronic Arts ha venduto più di Call of Duty: Black Ops 6 e di EA Sports FC 26.

C'è da precisare che Black Ops 6 al lancio era incluso anche nell'Xbox Game Pass, mentre EA Sports FC 26 ha avuto praticamente un lancio scaglionato in due fasi grazie all'Ultimate Edition che permetteva di iniziare a giocare con una settimana di anticipo. Si tratta comunque di un risultato estremamente positivo per il nuovo capitolo della serie Battlefield.