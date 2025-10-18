Battlefield 6 al lancio ha venduto più di Call of Duty: Black Ops 6 in Europa, vediamo la classifica settimanale

Sapevamo già che Battlefield 6 è partito benissimo e la classifica dei giochi più venduti in Europa la scorsa settimana ribadisce il concetto e offre anche una nuova prospettiva: stando ai dati di GSD sulle vendite di copie fisiche e digitali, nella settimana di lancio lo sparatutto di Electronic Arts ha venduto più di Call of Duty: Black Ops 6 e di EA Sports FC 26.
C'è da precisare che Black Ops 6 al lancio era incluso anche nell'Xbox Game Pass, mentre EA Sports FC 26 ha avuto praticamente un lancio scaglionato in due fasi grazie all'Ultimate Edition che permetteva di iniziare a giocare con una settimana di anticipo. Si tratta comunque di un risultato estremamente positivo per il nuovo capitolo della serie Battlefield.
Bene anche Little Nightmares 3
Come avrete intuito, Battlefield 6 ha conquistato la prima posizione della classifica europea del 6 - 12 ottobre, facendo scendere di una posizione EA Sports FC 26 e Ghost of Yotei, ora rispettivamente al secondo e terzo posto. L'unica altra novità in classifica della settimana è Little Nightmares 3, che ha conquistato il quarto posto. Un ottimo risultato, seppur è stato registrato un calo del 14% rispetto alle vendite al lancio del precedente episodio.
- Battlefield 6 (nuovo)
- EA Sports FC 26 (-48%)
- Ghost of Yotei (-75%)
- Little Nightmares 3 (nuovo)
- Red Dead Redemption 2 (-18%)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (-65%)*
- Grand Theft Auto 5 (-11%)
- NBA 2K26 (+25%)
- Digimon Story: Time Stranger (-72%)
- Hogwarts Legacy (-62%)*
Di seguito, invece, la classifica stilata in base ai ricavi:
- Battlefield 6 (nuovo)
- EA Sports FC 26 (-49%)
- Ghost of Yotei (-75%)
- Little Nightmares 3 (nuovo)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (-65%)*
- Digimon Story: Time Stranger (-75%)
- NBA 2K26 (+13%)
- Mario Kart World (-3%)*
- Borderlands 4 (-44%)
- F1 25 (+9%)