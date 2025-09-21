I Trofei di Tomb Raider Anniversary per PS4 sono apparsi in rete, si tratta di una nuova remaster di Aspyr?

Come segnalato da alcuni utenti su Reddit, è apparsa online la lista dei trofei relativi a una versione PS4 di Tomb Raider Anniversary, pubblicato originariamente nel 2007. Questo ha subito alimentato le speculazioni su una possibile nuova remaster creata da Aspyr oppure di una semplice conversione della versione PS3, come accaduto con altri classici disponibili sul PlayStation Store e all'interno del catalogo di PlayStation Plus Premium.
Gli obiettivi sono stati individuati sul portale True Trophies, noto per tracciare direttamente i dati del PlayStation Network e compilare le liste dei trofei per i giochi PS4 e PS5. In passato, questo sistema ha anticipato più di una volta l'annuncio ufficiale di titoli non ancora rivelati.
Remaster o un semplice porting?
Molti fan sperano che questa scoperta sia il preludio a una nuova raccolta di remaster firmata Aspyr, che includa anche Tomb Raider Legend (2006) e Tomb Raider Underworld (2009). I tre titoli costituiscono quella che la community definisce "Legend Timeline" o "LAU Timeline".
Non è un'ipotesi da escludere a priori, tuttavia come notato da alcune persone la lista dei trofei di Anniversary apparsa su True Trophies è piuttosto esigua. In totale sono solo 26, Platino incluso. Un numero decisamente inferiore rispetto a quello delle remaster di Aspyr, che solitamente offrono una quantità ben più generosa di trofei, talvolta anche più del doppio. Inoltre, anche le icone dei trofei utilizzano uno stile decisamente differente da quello stilizzato usato per Tomb Raider Remastered I-III e IV-VI. Questo dettagli sembrano avvicinare di più la nuova versione a una semplice conversione, come tanti altri classici arrivati su PS4 e PS5, priva di significativi aggiornamenti grafici o contenutistici.
Per sapere se Tomb Raider Anniversary tornerà davvero e in quale forma non resta che attendere comunicazioni ufficiali.