I Trofei di Tomb Raider Anniversary per PS4 sono apparsi in rete, si tratta di una nuova remaster di Aspyr?

Come segnalato da alcuni utenti su Reddit, è apparsa online la lista dei trofei relativi a una versione PS4 di Tomb Raider Anniversary, pubblicato originariamente nel 2007. Questo ha subito alimentato le speculazioni su una possibile nuova remaster creata da Aspyr oppure di una semplice conversione della versione PS3, come accaduto con altri classici disponibili sul PlayStation Store e all'interno del catalogo di PlayStation Plus Premium.

Gli obiettivi sono stati individuati sul portale True Trophies, noto per tracciare direttamente i dati del PlayStation Network e compilare le liste dei trofei per i giochi PS4 e PS5. In passato, questo sistema ha anticipato più di una volta l'annuncio ufficiale di titoli non ancora rivelati.