Una mod di Hollow Knight Silksong introduce il multiplayer online PvP

Hollow Knight Silksong è riuscito a crearsi, senza grandi sorprese, una vasta e appassionata community di giocatori. Tra questi c'è anche chi ha progettato una mod per PC che aggiunge una sorta di modalità multiplayer, ampliando le possibilità di interazione all'interno del gioco.
Realizzata da XvX, la mod consente fondamentalmente di invitare nella propria partita gli amici. Al momento le funzioni sono piuttosto limitate e permettono principalmente un rudimentale PvP, ovvero scontri diretti tra giocatori. Qui sotto trovate un video dimostrativo, che mostra come sia possibile ospitare fino a 30 giocatori nella stessa sessione, rendendo l'esperienza caotica e divertente.
Una mod ancora in cantiere, ma promettente
Tenete presente che la mod non permette di affrontare l'intera avventura in cooperativa in quanto i nemici non registrano i danni subiti da tutti i giocatori in partita, ad eccezione di Fourth Chorus (che è stato modificato appositamente per questo scopo). A ogni modo si tratta di una mod ancora in corso d'opera e l'autore pare abbia intenzione di aggiungere una co-op ben strutturata in futuro.
Trattandosi di un lavoro ancora in cantiere, è possibile incappare in bug e problemi tecnici, quindi l'installazione è consigliata solo a chi è disposto a correre qualche rischio. Se siete interessati, potete scaricarla da NexusMods a questo indirizzo, dove troverete anche tutte le istruzioni per installarla correttamente. Tenete presente che è compatibile al momento solo con la versione PC acquistata da Steam.