3

Una mod di Hollow Knight Silksong introduce il multiplayer online PvP

Grazie alla mod per PC di Hollow Knight Silksong realizzata da XvX è possibile invitare in partita gli amici e affrontarli in duelli all'ultimo sangue.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/09/2025
Hornet, la protagonista di Hollow: Knight Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Articoli News Video Immagini

Hollow Knight Silksong è riuscito a crearsi, senza grandi sorprese, una vasta e appassionata community di giocatori. Tra questi c'è anche chi ha progettato una mod per PC che aggiunge una sorta di modalità multiplayer, ampliando le possibilità di interazione all'interno del gioco.

Realizzata da XvX, la mod consente fondamentalmente di invitare nella propria partita gli amici. Al momento le funzioni sono piuttosto limitate e permettono principalmente un rudimentale PvP, ovvero scontri diretti tra giocatori. Qui sotto trovate un video dimostrativo, che mostra come sia possibile ospitare fino a 30 giocatori nella stessa sessione, rendendo l'esperienza caotica e divertente.

Una mod ancora in cantiere, ma promettente

Tenete presente che la mod non permette di affrontare l'intera avventura in cooperativa in quanto i nemici non registrano i danni subiti da tutti i giocatori in partita, ad eccezione di Fourth Chorus (che è stato modificato appositamente per questo scopo). A ogni modo si tratta di una mod ancora in corso d'opera e l'autore pare abbia intenzione di aggiungere una co-op ben strutturata in futuro.

Certo che Hollow Knight Silksong è più difficile e gli autori spiegano perché Certo che Hollow Knight Silksong è più difficile e gli autori spiegano perché

Trattandosi di un lavoro ancora in cantiere, è possibile incappare in bug e problemi tecnici, quindi l'installazione è consigliata solo a chi è disposto a correre qualche rischio. Se siete interessati, potete scaricarla da NexusMods a questo indirizzo, dove troverete anche tutte le istruzioni per installarla correttamente. Tenete presente che è compatibile al momento solo con la versione PC acquistata da Steam.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Una mod di Hollow Knight Silksong introduce il multiplayer online PvP