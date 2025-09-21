Hyperfunk è stato annunciato dagli autori di Bomb Rush Cyberfunk per PC e console

Il gioco è attualmente in sviluppo e non ha ancora una data di uscita precisa. Arriverà su PC (Steam) e console ancora da confermare . Nel frattempo di ricevere maggiori informazioni, possiamo farci un'idea preliminare sul gioco grazie alle prime informazioni condivise dagli sviluppatori e un teaser trailer, che trovate poco più sotto.

Team Reptile, lo studio autore di Bomb Rush Cyberfunk, ha annunciato Hyperfunk , un gioco action in cel shading basato ancora una volta su "trick estremi e graffiti" ambientato in una metropoli futuristica.

I primi dettagli su Hyperfunk

Proseguendo sulle orme di Jet Set Radio, Hyperfunk è ambientato in una metropoli del futuro dove la cultura street si è fusa con il mondo digitale. In questo universo, la società è modellata dall'Hyper, uno spazio online che ha ridefinito le regole del gioco, dando vita a nuove crew di graffiti pronte a sfidarsi per il controllo delle strade e affermare la propria ideologia.

Nel gioco potremo sfrecciare su pattini, skateboard o BMX, eseguendo trick acrobatici che alimentano un boostpack personale: più alta è la combo, più alta diventa la velocità. Le battaglie tra crew si svolgono in tempo reale, dove conta chi riesce a marchiare meglio le strade con i propri graffiti, sfuggire alla polizia e conquistare il territorio. A proposito dei graffiti, per stabilire quali sono i migliori c'è un sistema basato su quattro tipi di disegni, dai semplici tag fino ai monumentali blockbusters, che permettono di sovrastare gli avversari e lasciare il proprio marchio.

La città ovviamente è protagonista e rappresenta un parco giochi aperto, da esplorare liberamente per esibirsi in trick e reclutare nuovi membri, scoprire tracce musicali nascoste e sbloccare stili di movimento alternativi. È presente anche una componente online che permette di incontrare altri giocatori casualmente nell'Hyper o ritrovarsi con gli amici per girare insieme per le strade.