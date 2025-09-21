0

Hyperfunk è stato annunciato dagli autori di Bomb Rush Cyberfunk per PC e console

Hyperfunk è un nuovo action a base di graffiti e trick folli annunciato per PC e console da Team Reptile, gli autori di Bomb Rush Cyberfunk.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/09/2025
Quattro giocatori in Hyperfunk

Team Reptile, lo studio autore di Bomb Rush Cyberfunk, ha annunciato Hyperfunk, un gioco action in cel shading basato ancora una volta su "trick estremi e graffiti" ambientato in una metropoli futuristica.

Il gioco è attualmente in sviluppo e non ha ancora una data di uscita precisa. Arriverà su PC (Steam) e console ancora da confermare. Nel frattempo di ricevere maggiori informazioni, possiamo farci un'idea preliminare sul gioco grazie alle prime informazioni condivise dagli sviluppatori e un teaser trailer, che trovate poco più sotto.

I primi dettagli su Hyperfunk

Proseguendo sulle orme di Jet Set Radio, Hyperfunk è ambientato in una metropoli del futuro dove la cultura street si è fusa con il mondo digitale. In questo universo, la società è modellata dall'Hyper, uno spazio online che ha ridefinito le regole del gioco, dando vita a nuove crew di graffiti pronte a sfidarsi per il controllo delle strade e affermare la propria ideologia.

Bomb Rush Cyberfunk, la recensione del degno erede di Jet Set Radio Bomb Rush Cyberfunk, la recensione del degno erede di Jet Set Radio

Nel gioco potremo sfrecciare su pattini, skateboard o BMX, eseguendo trick acrobatici che alimentano un boostpack personale: più alta è la combo, più alta diventa la velocità. Le battaglie tra crew si svolgono in tempo reale, dove conta chi riesce a marchiare meglio le strade con i propri graffiti, sfuggire alla polizia e conquistare il territorio. A proposito dei graffiti, per stabilire quali sono i migliori c'è un sistema basato su quattro tipi di disegni, dai semplici tag fino ai monumentali blockbusters, che permettono di sovrastare gli avversari e lasciare il proprio marchio.

La città ovviamente è protagonista e rappresenta un parco giochi aperto, da esplorare liberamente per esibirsi in trick e reclutare nuovi membri, scoprire tracce musicali nascoste e sbloccare stili di movimento alternativi. È presente anche una componente online che permette di incontrare altri giocatori casualmente nell'Hyper o ritrovarsi con gli amici per girare insieme per le strade.

