Samsung: Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro spuntano nel codice di One UI 8.5, in arrivo i nuovi auricolari?

Samsung si prepara a rinnovare la propria gamma di auricolari true wireless con i futuri Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro, che hanno appena fatto la loro prima comparsa in un leak software.

La scoperta arriva dall'analisi del codice di One UI 8.5, la prossima versione dell'interfaccia Samsung, dove sono stati individuati riferimenti diretti ai due modelli, insieme ai loro presunti numeri di serie. Secondo quanto riportato, i nuovi auricolari avrebbero le seguenti sigle: SM-R540 per i Galaxy Buds 4 e SM-R640 per i Galaxy Buds 4 Pro.