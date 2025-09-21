Samsung: Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro spuntano nel codice di One UI 8.5, in arrivo i nuovi auricolari?

Samsung si prepara a rinnovare la propria gamma di auricolari true wireless con i futuri Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro, che hanno appena fatto la loro prima comparsa in un leak software.
La scoperta arriva dall'analisi del codice di One UI 8.5, la prossima versione dell'interfaccia Samsung, dove sono stati individuati riferimenti diretti ai due modelli, insieme ai loro presunti numeri di serie. Secondo quanto riportato, i nuovi auricolari avrebbero le seguenti sigle: SM-R540 per i Galaxy Buds 4 e SM-R640 per i Galaxy Buds 4 Pro.
Samsung auricolari: aggiornamento della linea buds?
L'ultimo aggiornamento della linea Buds risale a oltre un anno fa, quando Samsung presentò i Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro. Già la scorsa estate erano circolate voci su un possibile debutto della nuova generazione in concomitanza con la serie Galaxy S26, ma mancavano conferme concrete fino a oggi. La presenza dei Buds 4 nel codice software segna quindi un passo importante verso il loro arrivo ufficiale.
Il tempismo potrebbe non essere casuale. Apple ha infatti appena introdotto i nuovi AirPods Pro 3, dotati di sensori per il battito cardiaco e funzionalità di traduzione in tempo reale, oltre a miglioramenti significativi nella cancellazione del rumore e nella vestibilità. Samsung, per restare competitiva, potrebbe rispondere integrando nei Buds 4 ulteriori funzionalità basate su Galaxy AI.
Samsung auricolari: aspettative alte e periodo di lancio
Le aspettative degli utenti non si fermano all'intelligenza artificiale. Dai primi sondaggi emerge che la priorità per molti è vedere miglioramenti sostanziali su qualità audio, cancellazione attiva del rumore e durata della batteria.
Le funzioni "smart" rappresentano un valore aggiunto, ma non possono sostituire la solidità delle prestazioni audio di base. Un lancio a gennaio, insieme ai Galaxy S26, appare quindi plausibile. La presentazione congiunta consentirebbe a Samsung di offrire un pacchetto completo di novità hardware, rafforzando la propria posizione nel mercato premium degli auricolari