Intel Core Ultra 300: arriva Wildcat Lake, che affianca i processori mobile Panther Lake

La precisazione aiuta a spiegare alcune anomalie emerse osservando i modelli con un numero ridotto di core, che non sembravano allineati alle configurazioni di packaging previste per Panther Lake. Il quadro che emerge è quello di una piattaforma più articolata, pensata per coprire esigenze molto diverse nel segmento mobile. Accanto ai design principali Panther Lake, Intel ha infatti confermato l'esistenza di un package più compatto legato a Wildcat Lake, destinato a sistemi a basso consumo e a specifici contesti di utilizzo.

Durante il CES 2026 Intel ha fornito nuovi dettagli sulla famiglia Core Ultra 300 mobile, ma non lo ha fatto dal palco principale. Una slide mostrata in modo discreto ha rivelato un aspetto rilevante dell'offerta: non tutti i processori di questa serie si basano sull'architettura Panther Lake , come inizialmente dato per scontato.

Le configurazione dei vari modelli di Intel Core Ultra 300

Intel ha descritto tre configurazioni di package Panther Lake, che coprono la maggior parte dei 14 modelli Core Ultra 300 annunciati. Queste soluzioni prevedono una struttura a più tile, con un compute tile separato dal tile grafico e dal platform controller tile. Le configurazioni spaziano da un compute tile a 16 core, con una combinazione di core Performance, Efficient e Low Power Efficient, fino a una versione più compatta a 8 core. Anche il comparto grafico varia, con GPU Xe3 che possono passare da 12 a 4 core a seconda del modello.

La configurazione del package die di Intel Core Serie 3

Questa impostazione modulare consente una buona scalabilità, ma non è adatta ai chip più piccoli della gamma. Per questi entra in scena Wildcat Lake, che adotta un approccio differente. In questo caso il compute tile integra direttamente la GPU, riducendo la complessità del package e il numero di linee disponibili per l'espansione.

Secondo le informazioni diffuse, Wildcat Lake prevede una CPU a 6 core, composta da due core Performance e quattro Low Power Efficient, affiancata da una NPU di quinta generazione. La grafica integrata Xe3 è molto ridotta, con soli due core, mentre il platform controller tile offre sei linee PCIe 4.0. Non mancano comunque funzionalità moderne come due porte Thunderbolt 4, supporto a Wi-Fi 7 e Bluetooth.

Intel ha mostrato anche un esemplare fisico del package Wildcat Lake sullo show floor del CES. Le fotografie scattate all'evento raccontano una realtà diversa rispetto ai render ufficiali, con un layout dei die e proporzioni sul substrato che non coincidono con le immagini promozionali diffuse in precedenza.

Successivamente, Intel ha chiarito che Wildcat Lake non è destinato ai modelli Core Ultra 5 332 e Core Ultra 5 322. Questi utilizzano il più piccolo dei package Panther Lake disponibili. Wildcat Lake, invece, è pianificato per la Intel Core Series 3, una linea pensata per sistemi edge ed embedded.