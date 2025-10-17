PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di ottobre

Qual è stato il gioco più apprezzato dai lettori di Multiplayer.it? Stando al nostro sondaggio , si tratta naturalmente di Silent Hill 2, che vince con quasi il 60% delle preferenze piazzandosi davanti a Yakuza: Like a Dragon, che non sarà un horror, ma è sicuramente un gran bel titolo.

I giochi di ottobre su PlayStation Plus Extra e Premium vi faranno tremare! Approfittando dell'imminente Halloween, Sony ha infatti portato nel catalogo della sua piattaforma in abbonamento alcune esperienze horror di grande spessore: dai remake di Silent Hill 2 e Until Dawn al brillante survival vampiresco V Rising.

Rispetto all'originale del 2001, il nuovo Silent Hill 2 adotta una visuale in terza persona e un sistema di combattimento più fisico , ma conserva la lentezza e la tensione dell'esplorazione. Gli enigmi, le chiavi e la progressione ambientale restano il cuore dell'esperienza, più vicina a un viaggio interiore che a un action horror. L'eccellente colonna sonora di Akira Yamaoka, rielaborata per l'occasione, amplifica il senso di angoscia e malinconia, mescolando suoni metallici, silenzi e melodie struggenti.

Lungo il cammino incontreremo diversi personaggi tormentati, fra cui Maria: una donna apparentemente identica alla moglie del protagonista, con cui ci troveremo a interagire in diverse fasi di una campagna ricca di tensione e momenti spaventosi , che rivela pian piano la natura psicologica delle manifestazioni che osserviamo e che sembrano non volerci dare scampo.

James si ritrova costretto a partire per la cittadina di Silent Hill, determinato a scoprire la verità e inconsapevole del fatto che verrà ben presto risucchiato in un vero e proprio incubo , mentre fra le strade scende la nebbia che da sempre avvolge questo luogo e che cela mostruose insidie a ogni angolo, fra cui lo spaventoso Pyramid Head.

Lo straordinario remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team riprende la storia originale del survival horror firmato Konami, che vede James Sunderland ricevere una misteriosa lettera da Mary, sua moglie, che gli dice di volerlo incontrare nel loro "posto speciale". Il problema è che Mary è morta da ormai tre anni, dunque chi ha scritto quel messaggio e perché?

Until Dawn

Altro giro, altro remake: Until Dawn è il rifacimento in Unreal Engine 5 dell'avventura horror sviluppata da Supermassive Games, che segue le vicende di un gruppo di ragazzi che decidono di riunirsi in una baita di montagna per commemorare la scomparsa di due amiche, avvenuta un anno prima, ma scoprono ben presto che il responsabile di quanto accaduto li ha seguiti e vuole continuare il suo lavoro.

Uno dei personaggi di Until Dawn

Quella che doveva essere una serata allegra, dunque, si trasforma in qualcosa di ben diverso: l'assassino inizia a braccare i protagonisti e il giocatore deve cercare di far sopravvivere il maggior numero possibile di personaggi. In che modo? Attraverso una serie di quick time event e scelte morali che vanno a influenzare la trama, mentre la raccolta di indizi e totem premonitori aiuta a comprendere cosa stia realmente accadendo.

La nuova versione non cambia la struttura narrativa né l'impostazione generale: Until Dawn resta uno slasher ricco di cliché, ma anche di tensione e momenti memorabili, perfetto per chi ama il genere e dotato di finali multipli che ne aumentano la longevità. Le differenze con la versione originale sono ovviamente tutte di stampo tecnico: ambienti e modelli sono più dettagliati e il sistema di illuminazione appare completamente rinnovato.

Una scena di Until Dawn

La vera novità è rappresentata dalla nuova telecamera in terza persona, che sostituisce le visuali fisse dell'originale: sebbene renda i movimenti più naturali e aumenti la sensazione di immersione, tuttavia, elimina il taglio registico e la tensione visiva che caratterizzavano l'esperienza su PS4. Abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Until Dawn.