ROG Xbox Ally riceverà nuove funzionalità e opzioni nelle prossime settimane, annuncia Microsoft

Non ci sono ancora tempistiche precise, ma nelle prossime settimane e mesi, probabilmente tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, arriveranno in sequenza diversi aggiornamenti di sistema che porteranno a variazioni anche importanti.

Sono dunque previste diverse evoluzioni per questi nuovi handheld, che riceveranno un supporto a lungo termine destinato a modificare anche l'usabilità e le caratteristiche dell'hardware e del software , a dimostrazione di come siano piattaforme destinate a progredire nel tempo.

ROG Xbox Ally è disponibile sul mercato, come ricorda anche il trailer di lancio visibile qui sotto, e con l'arrivo del dispositivo nelle mani degli utenti giunge anche l'annuncio di varie nuove funzionalità e opzioni in arrivo nelle prossime settimane, come riferito da Microsoft.

Piattaforme in evoluzione costante

D'altra parte, ci sono ancora molti elementi da perfezionare e migliorare in quella che è ancora una piattaforma ampiamente sperimentale, ma che rappresenta almeno una delle interpretazioni del futuro di Microsoft nell'ambito gaming.

Tra le novità in arrivo presto ci sono di Default Game Profile, che consentono di impostare alcune opzioni come il "bilanciamento fra frame-rate e consumo energetico per alcuni giochi", in base a quanto riferito. In sostanza, è un'opzione che consente di impostare eventualmente un limite alle prestazioni per favorire il risparmio energetico della batteria, oppure rimuovere il limite e favorire le prestazioni.

All'inizio del 2026 arriveranno poi diverse modifiche all'uso di ROG Xbox Ally nel dock, introducendo anche varie caratteristiche basate su intelligenza artificiale come l'applicazione dell'Automatica Super Resolution (Auto SR) che incrementa la risoluzione con procedimento automatico, novità su Ally X e altro.

Nel frattempo arriveranno miglioramenti anche alle performance, al consumo della batteria e alla compatibilità dei giochi in fruizione via handheld. Nel frattempo, le piattaforme sono arrivate ufficialmente in Italia e abbiamo visto le opinioni delle testate internazionali.