Fable verrà mostrato in maniera approfondita all'Xbox Developer Direct, promette Playground

"Stiamo lavorando a Fable da molto, molto tempo", ha scritto l'account ufficiale del gioco su X, "È ora giunto il tempo di mostrarvi qualcosa di più. Molto di più", raccomandando poi di sintonizzarsi alle 19:00 del 22 gennaio sull'Xbox Developer Direct per il " primo Deep Dive " sul gioco.

Fable sarà uno dei protagonisti dell' Xbox Developer Direct del 22 gennaio, ora la questione è ufficiale, ma Playground Games ha tenuto a specificare che il gioco verrà mostrato in maniera approfondita in questa occasione.

Una presentazione approfondita

La presenza di Fable all'Xbox Developer Direct è stata confermata proprio oggi con l'annuncio ufficiale dell'evento, che prima era stato solo suggerito da Microsoft e ora invece ha una data fissata e un programma chiaro, ma non sappiamo ancora la durata della trasmissione né quanto verrà mostrato dei vari giochi.



Quello che sappiamo è che ci sarà spazio per tre titoli, e forse anche qualcos'altro, seguendo la tradizione di questo tipo di eventi da parte di Xbox.

Oltre a Fable, gli altri protagonisti annunciati sono Forza Horizon 6, ovvero un altro gioco in sviluppo da parte di Playground Games, e l'interessante Beast of Reincarnation di Game Freak, ma probabilmente ci sarà anche qualcos'altro.

In ogni caso, sembra che Fable sia destinato ad essere particolarmente al centro dell'attenzione, a giudicare da quanto riferito dagli sviluppatori in queste ore.