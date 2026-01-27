Fable e Forza Horizon non sono poi così diversi, ma hanno una grande differenza che renderà Fable notevole

A parlarne è Ralph Fulton, il capo di Playground Games, che ha parlato con GamesRadar+.

Playground Games è noto in quanto autore di Forza Horizon , la serie di giochi di guida pubblicata da Microsoft. Ora, però, il team si sta preparando alla pubblicazione di Fable , un gioco di ruolo d'azione. A un primo impatto si potrebbe pensare che le due opere siano completamente diverse, ma la verità è che hanno molto più in comune di quanto si pensi .

In cosa Fable e Forza Horizon sono diversi

Fulton spiega che le due serie hanno molto in comune, fondamentalmente perché sono entrambe a mondo aperto. "Ci sono molte somiglianze, forse un numero sorprendente di somiglianze, tra la creazione di un gioco di corse open world e la realizzazione di un action RPG open world."

Il capo di Playground Games è però ben consapevole che "ci sono anche moltissimi punti di divergenza". Ad esempio, una differenza è il modo in cui i personaggi si muovono. In Forza Horizon "si vive il mondo fino a 250 miglia orarie. Quindi il mondo è enorme ed è bellissimo da vedere quando parcheggi, ma deve essere molto bello anche quanto ti muovi a quella velocità".

"In Fable ci muoviamo alla velocità di un cavallo. Ciò significa che ci stiamo muovendo molto più lentamente. Significa in altre parole che abbiamo l'opportunità, e penso l'obbligo, di inserire molti più dettagli nel nostro mondo. Quindi Albion è sicuramente il mondo più dettagliato che abbiamo mai creato".

