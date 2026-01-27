Fable e Forza Horizon non sono poi così diversi, ma hanno una grande differenza che renderà Fable notevole

Playground Games è noto in quanto autore di Forza Horizon, la serie di giochi di guida pubblicata da Microsoft. Ora, però, il team si sta preparando alla pubblicazione di Fable, un gioco di ruolo d'azione. A un primo impatto si potrebbe pensare che le due opere siano completamente diverse, ma la verità è che hanno molto più in comune di quanto si pensi.
A parlarne è Ralph Fulton, il capo di Playground Games, che ha parlato con GamesRadar+.
In cosa Fable e Forza Horizon sono diversi
Fulton spiega che le due serie hanno molto in comune, fondamentalmente perché sono entrambe a mondo aperto. "Ci sono molte somiglianze, forse un numero sorprendente di somiglianze, tra la creazione di un gioco di corse open world e la realizzazione di un action RPG open world."
Il capo di Playground Games è però ben consapevole che "ci sono anche moltissimi punti di divergenza". Ad esempio, una differenza è il modo in cui i personaggi si muovono. In Forza Horizon "si vive il mondo fino a 250 miglia orarie. Quindi il mondo è enorme ed è bellissimo da vedere quando parcheggi, ma deve essere molto bello anche quanto ti muovi a quella velocità".
"In Fable ci muoviamo alla velocità di un cavallo. Ciò significa che ci stiamo muovendo molto più lentamente. Significa in altre parole che abbiamo l'opportunità, e penso l'obbligo, di inserire molti più dettagli nel nostro mondo. Quindi Albion è sicuramente il mondo più dettagliato che abbiamo mai creato".
Infine, vi domandate perché Fable non è "Fable 4"? La risposta del team di sviluppo è perfetta.