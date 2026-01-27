3

Mewgenics è pronto al 99,99% e sarà tradotto anche in italiano

Gli sviluppatori hanno aggiornato sullo stato dei lavori di Mewgenics, affermando che è ormai pronto al 99,99% e che mancano solo delle rifiniture.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/01/2026
Uno dei mostri di Mewgenics
Mewgenics
Mewgenics
News Video Immagini

Mewgenics è completo al 99,99%, come annunciato dallo sviluppatore Edmund McMillen in un aggiornamento su Steam, che ha scritto: "Cosa manca? Niente di che, in realtà. Stiamo solo tenendo quello 0,01% per poter rifinire, ritoccare e lucidare. E cavolo, quanto è stato lucidato questo gioco nelle ultime due settimane... tutti hanno davvero dato il massimo, spingendoci al massimo. Abbiamo aggiunto ancora più cutscene, musica, transizioni e una quantità assurda di SFX che vi farà cadere la mascella!"

Anche l'italiano

Inoltre ha annunciato che al lancio Mewgenics sarà disponibile in sei lingue, italiano compreso. Leggiamo l'elenco completo:

  • Inglese
  • Francese
  • Tedesco
  • Spagnolo
  • Italiano
  • Portoghese brasiliano
Mewgenics: abbiamo provato in esclusiva la nuova perla di Edmund McMillen Mewgenics: abbiamo provato in esclusiva la nuova perla di Edmund McMillen

In futuro, potrebbero arrivare russo, cinese semplificato, giapponese, coreano e altre. Si parla di tre mesi di attesa, nel caso, il tempo che hanno richiesto le altre localizzazioni.

McMillen ha anche svelato che Mewgenics è 94° nella classifica dei giochi più aggiunti alle liste dei desideri di Steam. Trattandosi di un titolo davvero particolare, pare che sia considerato un ottimo risultato.

"Voglio davvero ringraziare tutti i fan attivi sui social che ogni giorno creano thread/post/meme sul gioco, e che retwittano e condividono i nostri video di gameplay. Vi sto osservando, e ci avete davvero aiutati." ha concluso lo sviluppatore.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che MewGenics sarà lanciato il 10 febbraio 2026 su Steam. Si tratta di un roguelike a base di gatti che sembra davvero folle.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mewgenics è pronto al 99,99% e sarà tradotto anche in italiano