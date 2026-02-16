Il fenomeno indie Mewgenics arriverà anche su console

C'è però un dettaglio importante: solo i fan su PC hanno potuto per ora godersi l'opera a base di gatti. Arriverà mai su console ? Sarete felici di sapere che ora è stato confermato che sì, Mewgenics arriverà anche su console.

In questo inizio febbraio, gli appassionati di roguelite e di strategici hanno dedicato ore e ore a Mewgenics , il nuovo titolo co-creato da Edmund McMillen, famoso per The Binding of Isaac e Super Meat Boy.

Cosa ha detto il co-autore di Mewgenics

McMillen ha affermato tramite i propri canali social che ci sta "lavorando ora". Il problema è che non ha idea di quando il port sarà pronto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Su quali console arriverà? Tecnicamente non sono state annunciate, ma McMillen ha affermato: "a questo punto potrebbe essere in sviluppo per tutti i sistemi". Non è proprio una dichiarazione sulla quale fare grande affidamento, ma possiamo supporre che significhi che il videogioco sarà pubblicato su console PlayStation, Xbox e Nintendo, oltre che su mobile. Scherzosamente, nei commenti c'è chi afferma che Mewgenics è quindi previsto anche per Nokia N-Gage (una sorta di telefono cellulare focalizzato sul gaming).

Probabilmente dovremo attendere un po' di tempo prima di avere novità sulla versione console di Mewgenics, ma se non potete o volete giocare su PC, almeno ora avete la certezza che prima o poi vi avrete comunque accesso.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Mewgenics.