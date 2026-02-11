Mewgenics ha recuperato i costi di sviluppo in tre ore

Tyler Glaiel , autore di Mewgenics insieme a Edmund McMillen, ha svelato che il gioco, lanciato ieri, ha recuperato i costi di sviluppo in sole tre ore dopo il lancio . Non ha aggiunto altro e non ha fornito dati di vendita, ma è evidente che fosse soddisfatto del risultato, che arriva dopo anni dall'annuncio effettivo del gioco.

Già un successo

Il post, pubblicato su X, è quantomai chiaro e diretto: "Abbiamo recuperato il budget di sviluppo dopo 3 ore. Grazie a tutti. :)"

In un post successivo, lo stesso Glaiel ha chiarito meglio la questione vendite, aggiungendo un altro dato. Commentando un suo vecchio post, risalente ad agosto 2023, in cui affermava che lui e McMillen avrebbero considerato Mewgenics un successo se avesse venduto almeno 250.000 copie, ha scritto: "Oh, ok, ci sono volute meno di 12 ore per superarle, ok".

Quindi, possiamo essere certi che a ora, il roguelike a base di gatti abbia venduto più di 250.000 copie e che possa essere considerato un successo, secondo le aspettative dei suoi sviluppatori. McMillen, di suo, non ha aggiunto informazioni in merito, ma non ha nemmeno smentito il collega. Anzi, ha condiviso tutti i suoi post, confermando di fatto i dati.

Considerando poi che nel momento di scrivere questa notizia Mewgenics è ancora primo nella top 10 globale di Steam e che ha raggiunto un picco di 65.962 giocatori contemporanei su Steam, immaginiamo che non faticherà a vendere molte altre copie nelle prossime ore.