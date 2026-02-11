Samsung annuncia il Galaxy Unpacked: data e orario dell’evento dedicato alla serie S26

Dopo le recenti indiscrezioni sull'evento di presentazione dedicato ai nuovi smartphone della serie S26, finalmente Samsung ha svelato data e orario del prossimo Galaxy Unpacked . La data indicata in precedenza è quindi vera: l'evento si terrà il 25 febbraio! Potremo aspettarci non solo l'arrivo dei nuovi smartphone della serie S26, ma anche il debutto degli auricolari Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro.

Data e ora del Samsung Galaxy Unpacked di febbraio 2026

Come anticipato, l'evento si terrà ufficialmente il 25 febbraio alle ore 19:00 italiane. Potrete seguire l'evento sul sito ufficiale di Samsung o sul suo canale YouTube. Noi ovviamente vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità, quindi assicuratevi di tenere d'occhio anche il nostro sito.

In ogni caso, verranno annunciati i nuovi smartphone della serie Galaxy S26, con i preordini che saranno aperti il 25 febbraio e le vendite effettive che dovrebbero partire dall'11 marzo, secondo alcune indiscrezioni. Tuttavia, è già possibile registrarsi senza alcun impegno d'acquisto, con la possibilità di ottenere alcuni sconti che trovate riepilogati nell'immagine sottostante.

I possibili vantaggi

Come potete vedere, è possibile ricevere 30 € di sconto sull'acquisto di due prodotti che fanno parte dell'ecosistema Galaxy. Inoltre, è possibile vincere uno dei dieci codici sconto da 500 € in palio, se siete fortunati. Questi codici sconto sono validi per l'acquisto di tutti i prodotti Samsung delle categorie mobile o accessori mobile, inclusi ovviamente i nuovi Galaxy. Inoltre, potreste risparmiare fino a 200 € comprando un Galaxy 26 nel taglio più grande (dal 25 febbraio al 10 marzo). Non sono stati svelati dettagli sui prezzi, ma ormai manca poco e finalmente potremo scoprire tutti i dettagli al riguardo.