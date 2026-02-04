I Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro si mostrano in nuovi render con specifiche e dettagli

I nuovi Buds 4 di Samsung dovrebbero essere presentati il 25 febbraio, insieme alla serie Galaxy S26, e dovrebbero competere con gli AirPods. Dopo aver scoperto i render degli smartphone, i colleghi di Android Headlines hanno condiviso una serie di immagini dei nuovi auricolari, svelandone design e caratteristiche in esclusiva. Vediamo tutti i dettagli (l'immagine in copertina è puramente indicativa).
Design e caratteristiche degli auricolari
Come anticipato, Samsung annuncerà due versioni diverse. Le seguenti immagini non mostrano solo gli auricolari da diverse angolazioni, ma anche la custodia, stavolta più rettangolare. Questa custodia, come potete vedere, avrà un coperchio trasparente. Il marchio dell'azienda sarà invece visibile sulla parte anteriore.
I Buds 4 Pro dovrebbero avere un design uguale. Gli auricolari del modello standard, tuttavia, non hanno un inserto in silicone, mentre il modello Pro sì. Quest'ultimo dovrebbe offrire una migliore tenuta per bloccare i rumori esterni, ma nella confezione dovreste trovare anche gommini di diverse dimensioni affinché possano adattarsi perfettamente alle vostre orecchie.
Inoltre, entrambi gli auricolari hanno i connettori nella parte interna dello stelo, con i microfoni posizionati nella parte inferiore dello stelo e nella parte superiore posteriore degli auricolari. In base alle indiscrezioni emerse finora, i Galaxy Buds 4 dovrebbero adottare una batteria da 42 mAh (57 mAh per il modello Pro). Tuttavia, si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze in attesa di conferme.
Ulteriori miglioramenti
Le recenti indiscrezioni parlano anche di un miglioramento nella qualità audio, nonché di una cancellazione del rumore più efficace e di un'autonomia rinnovata.
Questa gamma di accessori audio è ormai una parte stabile dell'ecosistema Galaxy, spesso aggiornata con i top di gamma. Non resta che attendere la presentazione ufficiale, che ci permetterà di scoprire anche i prezzi ufficiali.