I Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro si mostrano in nuovi render con specifiche e dettagli

I nuovi Buds 4 di Samsung dovrebbero essere presentati il 25 febbraio, insieme alla serie Galaxy S26, e dovrebbero competere con gli AirPods. Dopo aver scoperto i render degli smartphone, i colleghi di Android Headlines hanno condiviso una serie di immagini dei nuovi auricolari, svelandone design e caratteristiche in esclusiva. Vediamo tutti i dettagli (l'immagine in copertina è puramente indicativa).