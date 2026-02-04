Steam non può essere superato da Epic Games Store, ammette il general manager

"Steam è una parte enorme dell'ecosistema PC", ha spiegato il general manager Steve Allison, "Non se ne andrà e non riusciremo a superarlo ", ha ammesso con grande trasparenza.

Nonostante i recenti risultati pubblicati abbiano segnalato un +57% di spese sui giochi di terze parti da parte degli utenti e un incremento generale negli utenti attivi mensili, Epic Games Store resta ancora molto distante da Steam in termini di utilizzo, quantità di utenti e market share, e probabilmente la situazione rimarrà questa anche nel futuro.

Fornire una valida alternativa

Dunque è chiaro alla stessa Epic Games il fatto che Epic Games Store non potrà puntare a superare Steam, ma la sua organizzazione di conseguenza non punta necessariamente al superamento della concorrenza, quanto piuttosto a fornire una alternativa.

Un'immagine di Epic Games Store

Da questo punto di vista, Allison ha anche riferito di tenere in grande considerazione le critiche e i feedback degli utenti, comprendendo come molte di queste siano motivate e utili.

"Riceviamo tantissime critiche. Odio leggerle, ma allo stesso tempo le apprezzo. Non sono false. Abbiamo costruito tutto molto velocemente su una base che era stata pensata solo per supportare Fortnite e Paragon, e abbiamo continuato a costruire su un castello di carte", ha spiegato.

Allison si rende conto che il launche è ancora lento ed è "basato su un vecchio framework", con il team che ha continuato a migliorarlo e ottimizzarlo fino allo scorso ottobre, quando "abbiamo deciso di abbattere l'intera base e ricostruirla da zero".

I miglioramenti ci sono stati, ma sembra che Epic Games abbia ben chiaro che l'obiettivo a questo punto non sia il superamento della concorrenza di Steam, che sembra ormai inavvicinabile.