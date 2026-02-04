2

Steam non può essere superato da Epic Games Store, ammette il general manager

A quanto pare, la stessa Epic Games si rende ben conto di non poter puntare a superare Steam a questo punto: a dirlo è lo stesso general manager dello store digitale in questione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/02/2026
I loghi di Steam ed Epic Games Store

In una recente intervista pubblicata da GamesIndustry.biz, il General Manager di Epic Games Store, Steve Allison, ha praticamente riferito che la sua compagnia non potrà mai superare Steam, destinato a rimanere il riferimento principale in ambito PC.

Nonostante i recenti risultati pubblicati abbiano segnalato un +57% di spese sui giochi di terze parti da parte degli utenti e un incremento generale negli utenti attivi mensili, Epic Games Store resta ancora molto distante da Steam in termini di utilizzo, quantità di utenti e market share, e probabilmente la situazione rimarrà questa anche nel futuro.

"Steam è una parte enorme dell'ecosistema PC", ha spiegato il general manager Steve Allison, "Non se ne andrà e non riusciremo a superarlo", ha ammesso con grande trasparenza.

Fornire una valida alternativa

Dunque è chiaro alla stessa Epic Games il fatto che Epic Games Store non potrà puntare a superare Steam, ma la sua organizzazione di conseguenza non punta necessariamente al superamento della concorrenza, quanto piuttosto a fornire una alternativa.

Un'immagine di Epic Games Store
Un'immagine di Epic Games Store

Da questo punto di vista, Allison ha anche riferito di tenere in grande considerazione le critiche e i feedback degli utenti, comprendendo come molte di queste siano motivate e utili.

Epic Games Store ha annunciato i due giochi gratis del 5 febbraio Epic Games Store ha annunciato i due giochi gratis del 5 febbraio

"Riceviamo tantissime critiche. Odio leggerle, ma allo stesso tempo le apprezzo. Non sono false. Abbiamo costruito tutto molto velocemente su una base che era stata pensata solo per supportare Fortnite e Paragon, e abbiamo continuato a costruire su un castello di carte", ha spiegato.

Allison si rende conto che il launche è ancora lento ed è "basato su un vecchio framework", con il team che ha continuato a migliorarlo e ottimizzarlo fino allo scorso ottobre, quando "abbiamo deciso di abbattere l'intera base e ricostruirla da zero".

I miglioramenti ci sono stati, ma sembra che Epic Games abbia ben chiaro che l'obiettivo a questo punto non sia il superamento della concorrenza di Steam, che sembra ormai inavvicinabile.

#Steam #Epic Games Store
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Steam non può essere superato da Epic Games Store, ammette il general manager