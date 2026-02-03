Epic Games Store svela i risultati del 2025: +57% di spese sui giochi di terze parti

Epic Games Store ha svelato i risultati del 2025 . Sebbene non sia ancora vicino a scalzare la prima posizione di Steam, la piattaforma dei produttori di Fortnite può vantare un ottimo anno, letteralmente da record.

I dati dell'Epic Games Store nel 2025

Secondo quanto indicato dalla compagnia, la spesa dei giocatori sui titoli di terze parti è aumentata del 57% rispetto al 2024, raggiungendo un record di 400 milioni di dollari. Inoltre, questa cifra non include le spese fatte con i sistemi di pagamento indipendenti interni ai videogiochi, come EA Sports FC, Marvel Rivals, Valorant o GTA 5: tali spese vanno al 100% agli editori ed Epic Games non vede un singolo centesimo.

L'infografica di Epic Games sui risultati dello Store

Inoltre, gli utenti hanno speso 2,78 miliardi di ore su giochi di terze parti tramite l'Epic Games Store, in crescita rispetto ai 2,68 miliardi di ore del 2024. Parlando però del numero di ore di gioco complessivo (non solo giochi di terze parti), la cifra è calata da 7,72 miliardi di ore a 6,65 miliardi.

Ottimo invece il nuovo record di giocatori attivi mensilmente, con 78 milioni di utenti su PC nel dicembre 2025 (sebbene nel complesso il valore medio annuale è sceso dell'1%, mentre quello giornaliero è sceso del 2%). Nel complesso, la spesa dei giocatori è salita del 6% con una crescita da 1,09 miliardi del 2024 a 1,16 miliardi del 2025. In totale, ci sono oltre 6.000 giochi disponibili per l'acquisto.

Parlando invece del programma dei giochi gratuiti, pare che attiri una buona quantità di utenza. Nel 2025 sono stati regalati 100 giochi per un valore stimato di 2.316 dollari e in totale sono state richieste dagli utenti 662 milioni di copie digitali. Il report suggerisce che è una buona cosa per gli sviluppatori perché quando vengono regalati dei giochi le loro vendite su Steam crescono (non che sia un vantaggio per Epic, ma viene comunque segnalato).

Infine, il numero di utenti Epic Games Store è cresciuto da 295 milioni a 317 milioni su PC. Per il futuro la compagnia ha intenzione di migliorare l'Epic Games Store Launcher, puntando a una migliore stabilità, tempi di caricamento inferiori, aggiunta di elementi social, supporto per la chat vocale e i party slegati dai giochi, librerie cross-platform tra PC e mobile e l'introduzione di negozi regionali con sistemi di scoperta dei titoli localizzati. Tutto questo sarà possibile ricreando l'infrastruttura alla base della piattaforma. I cambiamenti sono previsti per l'estate 2026.

Ricordiamo infine che Steam ed Epic Games Store sotto torchio: una nuova legge imporrebbe grandi restrizioni in Turchia.