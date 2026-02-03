Crimson Desert è nella lista dei desideri di oltre 2 milioni di giocatori in vista del lancio su PS5, Xbox e PC

Una conferma in questo senso arriva oggi da Pearl Abyss, che ha annunciato come il suo action GDR abbia superato i due milioni di aggiunte alla lista dei desideri , in vista della pubblicazione fissata per il 19 marzo su PS5, Xbox Series X|S e PC .

Dopo anni di attese, trailer e rinvii, Crimson Desert è ormai vicino al debutto nei negozi. Il titolo ha catturato l'attenzione del pubblico sin dai primissimi filmati e le aspettative, inevitabilmente, sono molto alte.

Alte aspettative

Crimson Desert è un ambizioso action GDR open world ambientato nel vasto e turbolento continente di Pywel. Il protagonista, Kliff, è un mercenario segnato da un passato doloroso, coinvolto in una guerra tra fazioni, regni e bande rivali.

L'avventura si sviluppa in un mondo aperto ricco e dinamico: dalle catene montuose innevate alle città brulicanti, dai laghi cristallini ai deserti battuti dal vento, ogni area offre opportunità di gioco diverse. Kliff può planare, cavalcare creature magiche e interagire con l'ambiente in modi sorprendenti, rendendo l'esplorazione viva e imprevedibile.

Naturalmente, tra finire nella lista dei desideri e l'acquisto effettivo c'è una bella distanza, e Crimson Desert dovrà confermare pad alla mano i suoi punti di forza, dal sistema di combattimento stratificato alla grande libertà esplorativa. Ci riuscirà? Staremo a vedere.