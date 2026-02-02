La campagna di Crimson Desert è solo un frammento del totale: la durata in ore non sarà però svelata

Diciamo subito che Powers si è rifiutato di dare un numero preciso , in quanto ritiene che generebbe solo reazioni negative, perché per qualcuno sarebbe troppo lungo e per altri troppo corto. Ha però dato comunque qualche indicazione interessante.

Cosa ha detto Powers sui contenuti di Crimson Desert

Powers afferma: "Con tutto il rispetto, non mi piace questa domanda. Capisco perché venga posta, ma i giocatori consumano i giochi in modi diversi. Alcuni si fiondano subito sulla campagna principale, ma fornire un numero specifico è difficile. Se do un numero elevato, i genitori con poco tempo a disposizione potrebbero sentirsi scoraggiati o intimiditi dal gioco. Al contrario, studenti con più tempo libero potrebbero trovare lo stesso numero troppo basso. Qualunque cifra io fornisca, suonerà male. Ho regolarmente rifiutato di dare un numero preciso, ma posso dire che il gioco è enorme. Ciò che apprezzo è la sua flessibilità; puoi scegliere cosa fare in ogni sessione in base al tempo che hai a disposizione. C'è una costante sensazione di progressione e ricompensa, anche nelle attività più piccole."

"La settimana scorsa ho passato 50 ore a giocare. Mi sono seduto e ho giocato per 50 ore, concentrandomi principalmente sui contenuti secondari. Non stavo nemmeno pescando; stavo estraendo minerali, potenziando le armi e testando le meccaniche. Poiché esiste un livello di difficoltà fisso per tutti i nemici, puoi fare grinding per superare le sfide grazie alla pura forza di volontà, se lo desideri."

"Questa è una scelta di design voluta. Non vogliamo mai che un giocatore senta di dover semplicemente "diventare bravo" per andare avanti. Se investi tempo, puoi superare tutto. In alternativa, un giocatore incredibilmente abile potrebbe filare dritto fino alla fine. Il gioco non dovrebbe impedire la progressione solo perché un giocatore non comprende una meccanica specifica."

"È impossibile fornire una risposta definitiva per i giochi open world perché le persone raramente seguono solo il percorso principale. Tuttavia, la campagna principale rappresenta solo una piccola percentuale dei contenuti complessivi. Per me, il gioco si è davvero ampliato dopo i titoli di coda. Mi sono reso conto di aver appena scalfito la superficie di alcune fazioni e delle loro intere linee di missioni."

"Poiché lavoro sul gioco, sono consapevole dei contenuti disponibili, eppure anche dopo aver completato la storia mi sono reso conto di aver mancato intere aree perché ero troppo concentrato sul percorso principale. C'è un'enorme quantità di contenuti a cui tornare, incluse opzioni di personalizzazione profonde e sistemi in cui investire tempo. L'approccio degli sviluppatori è stato quello di creare un open world che incoraggi l'esplorazione. Il loro punto di forza sta nel creare mondi emergenti e immersivi in cui i giocatori possono trascorrere migliaia di ore."

Ricordiamo infine che abbiamo provato Crimson Desert.