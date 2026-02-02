NVIDIA scettica sul possibile accordo da 100 miliardi con OpenAI mentre i rivali guadagnano terreno

[AGGIORNAMENTO]: Le precedenti indiscrezioni sono state smentite da Huang recentemente. "È completamente assurdo. Faremo il più grande investimento mai fatto in OpenAI", ha detto. Sam Altman di OpenAI "sta finalizzando il round di finanziamento e noi parteciperemo sicuramente. Investiremo molti soldi, probabilmente il più grande investimento che abbiamo mai fatto". Trovate la fonte in calce.

[ARTICOLO ORIGINALE]: Dopo l'ipotesi di un accordo da 100 miliardi di dollari con OpenAI, sembra che l'entusiasmo iniziale di NVIDIA stia lentamente scemando. Ebbene, questo accordo non è ancora stato formalizzato e rischia di non concretizzarsi a causa di alcune preoccupazioni interne. Le informazioni che stiamo per riportarvi vanno prese con la dovuta cautela e sono state riportate da un articolo del Wall Street Journal. Vediamo meglio i dettagli.