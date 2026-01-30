Nonostante Maia 200, Microsoft continuerà a comprare chip IA da NVIDIA

Questa settimana Microsoft ha avviato l'installazione dei suoi primi chip proprietari, chiamati Maia 200 , in un data center. Questi chip sono stati progettati e ottimizzati per l'inferenza IA, quindi per il lavoro computazionale intensivo necessario all'esecuzione dei modelli IA in produzione. Ciononostante, Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha confermato che l'azienda continuerà a comprare chip IA da NVIDIA e AMD , con l'obiettivo di adottare una strategia ibrida.

Un approccio ibrido

Come anticipato, sebbene Microsoft stia sviluppando i propri chip per fronteggiare le difficoltà e i costi elevati degli acceleratori IA di ultima generazione, l'azienda non intende rinunciare alle collaborazioni con gli altri produttori. A confermarlo è stato Nadella, sostenendo che l'azienda continuerà ad acquistare chip prodotti da altri.

"Abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione con NVIDIA e AMD. Loro stanno innovando. Noi stiamo innovando", ha detto, osservando che spesso ci si concentra solo su chi sia "il migliore del momento". Tuttavia, secondo Nadella, avere un vantaggio oggi non è sufficiente; bisogna continuare a innovare per restare davanti anche in futuro.

Il chip Maia 200 di Microsoft

Inoltre ha aggiunto che, pur essendo possibile progettare e costruire tutto internamente, non è detto che debba farlo sempre, confermando l'importanza di collaborare con fornitori esterni quando conviene.