Nintendo smentisce le recenti voci sui nuovi classici Gamecube in arrivo su Switch Online

La voce di corridoio sulla possibilità che Metroid Prime 2 e Pikmin 2 potessero essere in arrivo su Nintendo Switch Online è circolata velocemente e ampiamente, tanto da spingere Nintendo a pubblicare una smentita ufficiale sulla questione.
Come abbiamo visto qualche giorno fa, la catena di rivenditori Walmart aveva pubblicato un volantino promozionale sull'abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo che mostrava un'immagine con vari titoli classici, a rappresentare le possibilità di scaricare giochi delle console del passato tra i bonus del servizio.
La cosa particolare è che l'immagine comprendeva anche Metroid Prime 2 e Pikmin 2, facendo pensare che questi fossero in arrivo nel servizio, visto che non sono attualmente presenti in catalogo.
Tutto un semplice errore
Sembra invece si sia trattato di un semplice errore: come riferito da Nintendo a GameSpot e altre testate americane, la compagnia a quanto pare ha "fornito ai rivenditori un'immagine dei giochi classici di Nintendo Gamecube che comprende erroneamente dei titoli che non sono previsti al momento".
Dunque i due giochi in questione non rientrano (ancora) nei piani di Nintendo per quanto riguarda le nuove aggiunte al catalogo classico di Gamecube.
Non è detto che questi non vengano inseriti più avanti, ma considerando la smentita ufficiale pare che non rientrino proprio nei piani attuali, dunque attendiamo di sapere quali saranno le prossime aggiunte.
Si tratta di due giochi che, peraltro, non rientravano nella lista di titoli Gamecube che erano già stati annunciati da Nintendo: di questi rimangono ancora Pokémon Colosseum, Pokémon XD: Gale of Darkness e Super Mario Sunshine.