Nintendo smentisce le recenti voci sui nuovi classici Gamecube in arrivo su Switch Online

La voce di corridoio sulla possibilità che Metroid Prime 2 e Pikmin 2 potessero essere in arrivo su Nintendo Switch Online è circolata velocemente e ampiamente, tanto da spingere Nintendo a pubblicare una smentita ufficiale sulla questione.

Come abbiamo visto qualche giorno fa, la catena di rivenditori Walmart aveva pubblicato un volantino promozionale sull'abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo che mostrava un'immagine con vari titoli classici, a rappresentare le possibilità di scaricare giochi delle console del passato tra i bonus del servizio.

La cosa particolare è che l'immagine comprendeva anche Metroid Prime 2 e Pikmin 2, facendo pensare che questi fossero in arrivo nel servizio, visto che non sono attualmente presenti in catalogo.