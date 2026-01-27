Metroid Prime 2 e Pikmin 2 per Gamecube sembra siano in arrivo su Nintendo Switch Online

Questa incongruenza fa pensare che i due giochi in questione siano tra i prossimi ad essere aggiunti alla libreria di giochi del passato liberamente utilizzabile dagli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo .

Come potete vedere nell'immagine riportata qui sotto, questa riporta un insieme di copertine riferite a vari giochi che possono essere giocati dagli abbonati al servizio Nintendo, ma tra quelle presenti ce ne sono due che effettivamente non risultano ancora disponibili all'interno del catalogo.

Un'immagine promozionale di Nintendo distribuita dalla catena di rivenditori Walmart potrebbe aver svelato due giochi Gamecube in arrivo nel catalogo di Nintendo Switch Online , ovvero Metroid Prime 2: Echoes e Pikmin 2 .

Galeotta fu l'immagine promozionale

Ovviamente non si tratta di un annuncio ufficiale, ma il materiale promozionale in questione sembra autentico, e in questo caso si tratterebbe probabilmente di un semplice leak, con l'immagine che potrebbe essere emersa prima del tempo.

L'immagine promozionale che svela i due giochi

È dunque possibile che Metroid Prime 2: Echoes e Pikmin 2 siano tra i prossimi giochi ad essere aggiunti al catalogo dei titoli Gamecube liberamente accessibile agli abbonati di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, in attesa di comunicazioni ufficiali.

Si tratta di due giochi che, peraltro, non rientravano nella lista di titoli Gamecube che erano già stati annunciati da Nintendo: di questi rimangono ancora Pokémon Colosseum, Pokémon XD: Gale of Darkness e Super Mario Sunshine, ma evidentemente potrebbero esserci anche il secondo capitolo di Metroid Prime e il secondo di Pikmin in programma.