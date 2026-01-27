Kirby Air Riders riceve il grosso aggiornamento 1.3.0 con GameShare, nuove modalità e altro

Prosegue il supporto ufficiale per il particolare gioco di corse per Nintendo Switch 2, nonostante il titolo sia considerato sostanzialmente concluso in termini di aggiunte di contenuti: in questo caso si tratta dell'applicazione di vari aggiornamenti e opzioni ulteriori che arricchiscono anche l'esperienza di gioco.

Nintendo ha pubblicato un grosso aggiornamento per Kirby Air Riders , che porta la versione del gioco alla 1.3.0 e apporta numerose novità come il supporto per GameShare e l'introduzione di nuove modalità, oltre a diversi altri elementi inediti.

Nuove modalità e altro

Oltre all'introduzione della nuova funzionalità di Nintendo Switch 2, ci sono comunque altri aggiornamenti importanti, che rendono questa versione 1.3.0 una vera e propria evoluzione per Kirby Air Riders, oltre a numerosi aggiustamenti.

Tra le novità segnaliamo la presenza di una nuova modalità Grand Prix che è disponibile per i match Air Ride nei paddocks, con una classifica a punti che si costituisce su diverse gare collegate.

Viene inoltre introdotto un nuovo set di regole chiamato Sub-In Series, che consente di proseguire le corse con giocatori che vengono aggiunti successivamente o in sostituzione.

Due giocatori possono ora partecipare dai paddocks a Quick Match da una singola console Nintendo Switch 2, inoltre la tipologia di moto Transform Star può essere modificata con l'applicazione di decalcomanie varie.

È possibile cancellare i record individuali per ogni veicolo nelle opzioni personali e sono stati aggiustati vari elementi del gameplay in diverse situazioni. In particolare, l'aggiornamento modifica molti aspetti del bilanciamento e corregge una grande quantità di bug e problemi.

Potete trovare l'elenco completo dei cambiamenti effettuati dall'update 1.3.0 a questo indirizzo.