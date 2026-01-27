Kirby Air Riders riceve il grosso aggiornamento 1.3.0 con GameShare, nuove modalità e altro

Nintendo ha pubblicato un grosso aggiornamento per Kirby Air Riders, che porta la versione del gioco alla 1.3.0 e apporta numerose novità come il supporto per GameShare e l'introduzione di nuove modalità, oltre a diversi altri elementi inediti.
Prosegue il supporto ufficiale per il particolare gioco di corse per Nintendo Switch 2, nonostante il titolo sia considerato sostanzialmente concluso in termini di aggiunte di contenuti: in questo caso si tratta dell'applicazione di vari aggiornamenti e opzioni ulteriori che arricchiscono anche l'esperienza di gioco.
Tra le maggiori novità si segnala l'introduzione del supporto per GameShare, ovvero la funzionalità di Nintendo Switch 2 che consente di giocare in multiplayer in locale tra console connesse utilizzando una sola copia del gioco.
Nuove modalità e altro
Oltre all'introduzione della nuova funzionalità di Nintendo Switch 2, ci sono comunque altri aggiornamenti importanti, che rendono questa versione 1.3.0 una vera e propria evoluzione per Kirby Air Riders, oltre a numerosi aggiustamenti.
Tra le novità segnaliamo la presenza di una nuova modalità Grand Prix che è disponibile per i match Air Ride nei paddocks, con una classifica a punti che si costituisce su diverse gare collegate.
Viene inoltre introdotto un nuovo set di regole chiamato Sub-In Series, che consente di proseguire le corse con giocatori che vengono aggiunti successivamente o in sostituzione.
Due giocatori possono ora partecipare dai paddocks a Quick Match da una singola console Nintendo Switch 2, inoltre la tipologia di moto Transform Star può essere modificata con l'applicazione di decalcomanie varie.
È possibile cancellare i record individuali per ogni veicolo nelle opzioni personali e sono stati aggiustati vari elementi del gameplay in diverse situazioni. In particolare, l'aggiornamento modifica molti aspetti del bilanciamento e corregge una grande quantità di bug e problemi.
Potete trovare l'elenco completo dei cambiamenti effettuati dall'update 1.3.0 a questo indirizzo.