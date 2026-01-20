Kirby Air Riders si aggiornerà a breve: i replay non saranno più compatibili, metteteli al sicuro in tempo

Kirby Air Riders per Nintendo Switch 2 include tutti i contenuti di gioco che il team voleva realizzare, ma non significa che gli autori abbiano terminato di aggiornare l'opera.
Sappiamo anche che il team di sviluppo sarà sciolto e i dipendenti riassegnati ad altri progetti, ma il game director Masahiro Sakurai aveva svelato a dicembre che sarebbe potuto arrivare qualche altro aggiornamento. Ora, abbiamo la conferma che sarà così.
I dettagli dell'aggiornamento di Kirby Air Riders
Il profilo giapponese di Nintendo dedicato al supporto clienti ha condiviso i dettagli sull'aggiornamento in arrivo: "Prevediamo di pubblicare a breve dei dati di aggiornamento per "Kirby Air Rider". Questo aggiornamento includerà correzioni di bug e regolazioni del bilanciamento." Non c'è quindi ancora una data precisa, ma supponiamo sarà entro la fine di gennaio o massimo all'inizio di febbraio.
Viene poi spiegato che "dopo l'aggiornamento, le repliche delle versioni 1.2.0 o precedenti dei dati di aggiornamento non saranno più compatibili; pertanto non sarà possibile riprodurre le repliche già salvate in "Dati salvati temporanei" o "Replay con dati" nella sezione "Replay"."
"Se hai una replica che desideri conservare, prima di scaricare i dati di aggiornamento seleziona "Registra" nella schermata delle impostazioni di riproduzione di "Dati salvati temporanei" o "Replay con dati", e convertila in un file video. Per utilizzare questa funzione è necessaria una scheda microSD Express"
Questo potrebbe essere uno degli ultimi aggiornamenti di Kirby Air Riders, dopo quello natalizio.