Kirby Air Riders si aggiornerà a breve: i replay non saranno più compatibili, metteteli al sicuro in tempo

Kirby Air Riders per Nintendo Switch 2 include tutti i contenuti di gioco che il team voleva realizzare, ma non significa che gli autori abbiano terminato di aggiornare l'opera.

Sappiamo anche che il team di sviluppo sarà sciolto e i dipendenti riassegnati ad altri progetti, ma il game director Masahiro Sakurai aveva svelato a dicembre che sarebbe potuto arrivare qualche altro aggiornamento. Ora, abbiamo la conferma che sarà così.