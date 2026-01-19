Fable si mostra in nuove concept art, in attesa della presentazione dell’Xbox Developer Direct

Fable sarà uno dei protagonisti principali dell'Xbox Developer Direct in programma questo giovedì, ma per ingannare l'attesa il portale MP1ST ha pubblicato una serie di concept art che mostrano alcuni dei paesaggi fantasy dell'action GDR sviluppato da Playground Games.

La testata afferma di aver ottenuto le immagini dal portfolio di un'artista che ha lavorato al progetto, senza però specificarne con precisione la provenienza. Trattandosi di concept art e non di scene tratte dal gioco, alcune di queste ambientazioni potrebbero rappresentare idee preliminari o versioni scartate, e quindi anche non trovare spazio nel prodotto finale.