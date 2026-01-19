0

Fable si mostra in nuove concept art, in attesa della presentazione dell’Xbox Developer Direct

In attesa dell'Xbox Developer Direct di giovedì, sono spuntate in rete nuove concept art di Fable, che mostrano Bloodstone, un villaggio paludoso chiamato Hamlet e lo scontro con un enorme licantropo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/01/2026
La possibile protagonista di Fable
Fable
Fable
Fable sarà uno dei protagonisti principali dell'Xbox Developer Direct in programma questo giovedì, ma per ingannare l'attesa il portale MP1ST ha pubblicato una serie di concept art che mostrano alcuni dei paesaggi fantasy dell'action GDR sviluppato da Playground Games.

La testata afferma di aver ottenuto le immagini dal portfolio di un'artista che ha lavorato al progetto, senza però specificarne con precisione la provenienza. Trattandosi di concept art e non di scene tratte dal gioco, alcune di queste ambientazioni potrebbero rappresentare idee preliminari o versioni scartate, e quindi anche non trovare spazio nel prodotto finale.

Bloodstone apparirà anche nel nuovo Fable?

Alcune delle immagini mostrano la protagonista mentre osserva l'orizzonte affacciandosi su una gigantesca città. Un dettaglio particolarmente interessante è un'insegna che identifica il luogo come Bloodstone: i fan di lunga data ricorderanno questo nome come la città portuale di Fable II, nota per essere un rifugio di criminali. Forse nel reboot vedremo una reinterpretazione di questa iconica ambientazione.

Un'altra scena ricorrente ritrae la protagonista nelle fogne, pronta ad affrontare la tana di un enorme licantropo, uno scontro già apparso più volte nei trailer ufficiali. Le concept art includono anche un villaggio paludoso chiamato Hamlet, secondo i nomi dei file visionati da MP1ST, che sembra ospitare la casa della protagonista. Di questo luogo esistono due versioni: una in condizioni normali e una dopo una violenta alluvione, che potrebbe avere un ruolo significativo nella storia.

Come accennato in apertura, Fable sarà tra i giochi presenti all'Xbox Developer Direct 2026, che andrà in onda alle 19:00 italiane di giovedì 22 gennaio. Oltre a lui vedremo anche Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation di Game Freak (gli autori di Pokémon) e si specula anche di un possibile quarto gioco segreto.

