Game Freak ha fatto miracoli con la grafica di Beast of Reincarnation, presentato all'Xbox Showcase 2025

Pare che Game Freak abbia assunto dei grafici, per farli lavorare a Beast of Reincarnation, un action che appare visivamente meraviglioso, pubblicato da Xbox e in arrivo su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Inoltre sarà lanciato da subito anche sul servizio in abbonamento Game Pass. Ma cosa ha realizzato lo studio noto per la serie Pokémon?